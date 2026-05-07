Alerta amarilla por vientos y marcado descenso de temperatura en la provincia Ráfagas intensas afectan a distintas zonas y un frente frío polar provocará jornadas más frías, lluvias y posibles nevadas en los Valles.

Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes vientos, con variaciones según la región. En la zona cordillerana se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras que en la llanura llegarían hasta los 65 km/h, con vientos sostenidos de entre 30 y 40 km/h.

Durante la mañana, las ráfagas ya se hicieron sentir en distintos puntos de la provincia, dificultando el desplazamiento de peatones y generando condiciones que requieren precaución, especialmente en la vía pública.

El fenómeno está asociado al ingreso de un frente frío de origen polar, que ya comenzó a provocar un descenso de temperatura. Este jueves la máxima no superará los 20 grados, con registros actuales en torno a los 16,5°C. Para el viernes se anticipa una jornada fría, con mínimas entre 8 y 9 grados y máximas que no superarían los 17°C.

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El sábado se espera un refuerzo de aire frío que traerá lluvias y lloviznas durante la mañana y parte de la tarde, aunque las condiciones mejorarán hacia el final del día.

En tanto, el domingo se presentará con cielo despejado y una marcada baja térmica, con una mínima estimada de 4 grados, lo que podría convertirlo en la mañana más fría del año.

Además, se prevén nevadas en zonas de los Valles durante el fin de semana, con temperaturas bajo cero en localidades de mayor altura.