Así será el Mayo de las Letras 2026 El Ente Cultural de Tucumán presenta la programación completa de la 22° edición del Mayo de las Letras y la 19° edición del Mayito de las Letras, que comenzarán el próximo 12 de mayo con actividades en distintos puntos de la provincia.

El Mayo de las Letras es organizado por el Gobierno de la Provincia de Tucumán, a través del Ente Cultural, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y se consolida como uno de los encuentros literarios más importantes del NOA, promoviendo la lectura, la escritura y el encuentro en torno a la palabra.

Bajo el lema “Por el derecho a la imaginación ilimitada”, esta edición propone una programación amplia y diversa con presentaciones de libros, talleres, espectáculos, narraciones, ferias, actividades para las infancias y espacios de reflexión, con fuerte presencia territorial en toda la provincia.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el Concierto del Mayito de las Letras “Melodías que cuentan cuentos”, a cargo de la Orquesta Estable de la Provincia, con dirección musical de Yeny Delgado y dirección escénica de Oscar Zamora, que se realizará el viernes 15 de mayo a las 21 h en el Teatro San Martín.

A continuación, la programación completa:

19º MAYITO DE LAS LETRAS/ 22° MAYO DE LAS LETRAS

Martes 12 de mayo

9 h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251): Apertura con espectáculo musical “Concierto didáctico”, por Grupo La llave (Andrea Bulacio Zamora, Walter Lafuente, Oscar Barcellone y Daniel Aguilar Prat)

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10h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251): “Cuentos Prohibidos… Historias en Kamishibai” Elenco de Variedades. Ente Cultural de Tucumán

15 h. Bandeja Lola Mora (ECT, San Martín 251): Taller de promoción de la lectura y escritura creativa para las infancias, a cargo del Programa Tucumán Lee (MEd) con la escritora invitada Estela Porta, autora de “Mi ja ja ja jardín”

16 h. Bandeja Lola Mora (ECT, San Martín 251) “Picnic literario”, a cargo de Orygami Multiespacio (taller de promoción de la lectura y creación colectiva destinado a niños y niñas de 5 a 7 años).

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Mayito en Amaicha del Valle

9 h. Escuela Nº 10: “Las voces del lugar: taller de cantos con cajas”

(Destinado a estudiantes de 2º ciclo de Educación Primaria)

Miércoles 13 de mayo

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9 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251) “Las voces del lugar: Taller de cantos con cajas” (destinado a docentes de Música), a cargo de Silena Mamondes.

10 h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251) “Espectáculo poético musical: Borges para Colegios” a cargo del escritor, poeta, docente y gestor cultural Daniel Mecca (destinado a estudiantes de Educación Secundaria).

10 h. Escuela de Comercio 1 (Avenida Sarmiento 387): Presentación del libro “De barro y coraje” de la escritora Paulina Quispe.

10 h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251): Proyección de “Un cuento de Monstruos” de Martín Giner (Proyecto “Una Película Sonora”, una forma de acercar contenidos audiovisuales a todas las infancias a través de formatos accesibles).

11 h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251): Conversatorio «El canto con caja en las voces del lugar», coordinado por Silena Mamondes (docentes de Música, músicos, público en general).

15h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251): Espectáculo de narración oral escénica: “Cuentos que muerden” dirigido por Daniela Villalba (Elenco Estable de Teatro ECT) (destinado a estudiantes Educación Secundaria)

15.30 h. Bandeja Lola Mora (ECT, San Martín 251): Taller “La Casita superpoderosa. “Poemas que cuidan”, a cargo de la escritora Mónica Cazón (destinado a las infancias).

15 h. Escuela Secundaria Las Talitas: “Taller de promoción de la lectura y escritura creativa” coordinado por la escritora Beatriz Polti.

14:30 h. Escuela Capitán de los Andes (San Miguel de Tucumán) Taller de promoción de la lectura y escritura creativa para estudiantes de 6° grado, a cargo del Programa Tucumán Lee (MEd.). Actividad realizada en el marco del concurso literario “Crecer en las letras” organizado anualmente por el Comité de Crisis de zona sudoeste.

Mayo de las Letras en Bella Vista- Casa de la Cultura Luis Alberto Díaz (Calle Marconi 351)

10 h. Presentación del libro para las infancias “Ranas al rescate” (EDUNT), a cargo de Natalia Dávalos, Pablo Jozami, y del ilustrador Pablo Iván Ríos.

11 h. Conversatorio sobre la Memoria con escritores invitados: Roberto Reynoso, Eliana Costilla y Rosa Avellaneda. Coordina Liliana Massara (destinado a estudiantes de Educación Secundaria, de Institutos de Enseñanza Superior y público en general).

19 h. Presentación del libro “Otros” de la escritora Gabriela de Boeck (destinado a estudiantes de Educación Secundaria, de Institutos de Enseñanza Superior y público en general).

20 h. “Tertulias macabras”, recital poético gótico, coordinado por la escritora Melina Moisé (destinado a jóvenes y adultos).

Mayo en Aguilares. Biblioteca Ricardo Rojas

16 a 18 hs. Taller «Mi Manifiesto, Mi Identidad: Exploración de la Escritura Escénica» coordinado por Sol Romero Ponce (destinado a mayores de 18 años, interesados en la escritura, la expresión escénica y la exploración de la identidad).

Jueves 14 de mayo

10 h. CIIDEPT (José Ingenieros 260) Taller literario: Inventar es un derecho. Un homenaje creativo a la poética viva de María Elena Walsh. A cargo de la escritora Alejandra Díaz.

10 h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251) Proyección de cortos tucumanos interpretados en lengua de señas argentina (LSA) A Medias, de Mariana Klyver (animación); Esta lana es mía, de Duilio Gatti (animación); Cómo suenan las burbujas, del Grupo CLAO (Comedia / Ficción); La Escondida, de Irina Parolo (Histórico) (destinado a estudiantes de Educación Primaria, modalidad común y modalidad especial).

15 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251) Taller: “Leyendas y mitos del ingenio azucarero para las infancias” coordinado por la escritora Guadalupe Albornoz

15 h. Bandeja Lola Mora (ECT, San Martín 251) “Ludosofitos”, taller de exploración lectora orientado al pensamiento crítico y reflexivo, a cargo de Orygami Multiespacio (destinado a niños y niñas de 8 a 11 años).

16 h. Sala Orestes Caviglia: Obra de teatro “Los duendes de esta tierra” de Selva Cuenca, a cargo del Elenco Infanto-Juvenil de Teatro del ECT, bajo la dirección de Lilian Mirkin (destinado a las infancias/entrada gratuita).

16 h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251): Espectáculo a cargo del Elenco de Títeres y Marionetas del ECT. (Destinatarios 1° Ciclo de Educación Primaria).

18 h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251): “Experiencia Borges” a cargo del escritor, poeta, docente y gestor cultural Daniel Mecca. Propuesta teatral, musical, y expositiva que busca desacralizar a Borges y aproximar al espectador a la obra y vida del autor de “El Aleph» (destinados a estudiantes de los profesorados de Lengua y Literatura y docentes de Lengua).

Mayo en Juan Bautista Alberdi- Centro Cultural

10 h. Apertura de la Feria del libro.

11 h. Taller: “Leyendas y mitos del ingenio azucarero para las infancias” coordinado por la escritora Guadalupe Albornoz

11 h. “Fiesta de lectura”, dinámica de promoción de la lectura destinada a estudiantes de Educación Secundaria, coordinado por equipo de la Dirección de Letras del ECT.

Mayo en Aguilares. Biblioteca Ricardo Rojas

16 a 18 hs. Taller «Mi Manifiesto, Mi Identidad: Exploración de la Escritura Escénica» coordinado por Sol Romero Ponce (destinado a mayores de 18 años, interesados en la escritura, la expresión escénica y la exploración de la identidad)

Viernes 15 de mayo

14 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251)- Presentación del proyecto «Trascender el origen», a cargo de María Eugenia Valoy y Gladys Vega Herrera (Ministerio de Educación de Tucumán).

16 h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251): Obra de teatro “Los duendes de esta tierra” de Selva Cuenca, a cargo del Elenco Infanto-Juvenil de Teatro del ECT, bajo la dirección de Lilian Mirkin (destinado a las infancias y público en general/con entrada gratuita).

21 h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251): Obra de teatro “Los duendes de esta tierra” de Selva Cuenca, a cargo del Elenco Infanto-Juvenil de Teatro del ECT, bajo la dirección de Lilian Mirkin (destinado a las infancias y público en general/con entrada paga).

21h. Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601): Concierto del Mayito de las Letras “Melodías que cuentan cuentos”, a cargo de la Orquesta Estable de la Provincia, con dirección musical de Yeny Delgado y dirección escénica de Oscar Zamora. Entrada general $15000, estudiantes y jubilados $1000.

Mayo en Famaillá. Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “La Escuelita de Famaillá”

10 h. Escuelita de Famaillá (Galería de Biblioteca): Taller de escritura creativa “De estudiantes para estudiantes”, a cargo de los jóvenes escritores asistentes alTaller de Escritura Creativa del Espacio para la Memoria “La Escuelita de Famaillá”. (Destinado a estudiantes de Escuelas Secundarias).

10 h. Escuelita de Famaillá (SUM): Espectáculo de narración oral escénica: “Cuentos que muerden” dirigido por Daniela Villalba (Elenco Estable de Teatro ECT) (destinado a estudiantes de Educación Primaria)

15 h. Escuelita de Famaillá (Galería de Biblioteca): Taller “Leyendas y mitos del Ingenio azucarero para las infancias” coordinado por la escritora Guadalupe Albornoz (destinado a estudiantes de Educación Primaria).

15 h. Escuelita de Famaillá: “Lambe Lambe” – Teatro en miniatura. Elenco de Títeres y Marionetas del ECT (destinado a estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y público en general).

Mayo en Aguilares- Biblioteca Ricardo Rojas

16 a 18 hs. Taller «Mi Manifiesto, Mi Identidad: Exploración de la Escritura Escénica» coordinado por Sol Romero Ponce (destinado a mayores de 18 años, interesados en la escritura, la expresión escénica y la exploración de la identidad)

Sábado 16 de mayo

21 h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251): Obra de teatro “Los duendes de esta tierra” de Selva Cuenca, a cargo del Elenco Infanto-Juvenil de Teatro del ECT, bajo la dirección de Lilian Mirkin (destinado a las infancias y público en general/con entrada paga).

Mayo en Famaillá. Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “La Escuelita de Famaillá”

17 a 21 h. Escuelita de Famaillá – Feria editorial.

18 h. Escuelita de Famaillá – Conversatorio sobre la memoria con escritores invitados: Eliana Costilla, Roberto Reynoso, Rosa Avellaneda. Coord. Liliana Massara

19 h. Escuelita de Famaillá – APERTURA OFICIAL DEL MAYO DE LAS LETRAS. Espectáculo poético musical / Grupo Tinta a Tempo.

Domingo 17 de mayo

18 h. 21 h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251): Obra de teatro “Los duendes de esta tierra” de Selva Cuenca, a cargo del Elenco Infanto-Juvenil de Teatro del ECT, bajo la dirección de Lilian Mirkin (destinado a las infancias y público en general/con entrada paga).

Mayo en Famaillá. Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “La Escuelita de Famaillá”

17 h. Escuelita de Famaillá (SUM) “El pasado es un puente. Taller de lectura y escritura” a cargo de la escritora Leticia Martínez. (destinado a adolescentes y jóvenes).

17h. Escuelita de Famaillá: Presentación del libro “El Vuelo del Búfalo” de Rosa Avellaneda.

17.30 h. Presentación del libro “La oruga sobre el pizarrón” de Eduardo Rosenzvaig, a cargo de La Papa Editorial.

18 h. Presentación del libro “Serendipia” de Eliana Costilla. Intervención de grupo Perfectxs Desconocidxs.

19 h. Escuelita de Famaillá (SUM) – Obra de teatro “Las Antonias” por Karina Toloza y María Elena González.

Mayo en Las Talitas

18 h. Feria de artesanos. Espectáculo de narración oral por el grupo “Palabreras”.

Lunes 18 de mayo

9:30 a 11 h- Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 57). Taller de promoción de la lectura y escritura creativa “Historias que unen”, a cargo del Programa Tucumán Lee y la escritora Estela Porta.

9 a 12 h. Museo Folclórico (24 de Septiembre 565): Narración de Cuentos, cargo de Tucucuentos Solidarios (destinado a infancias, adolescencias, público en general).

17 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) “Poesía en el Balcón”: lectura de poesías por integrantes de Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional.

18 h. Museo Histórico Nicolás Avellaneda (Congreso de Tucumán 56): Presentación del libro “Poemas y relatos de la mano izquierda” del escritor Juan Fogliata Ferrari, presenta Maestro Mauricio Guzmán.

18 a 20 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251). Lecturas que giran. Mesa de Lecturas con participación de cinco escritores del NOA y Tucumán, a cargo de la escritora Ana María Mopty (Asociación David Lagmanovich)

19 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Presentación del libro “De cara al sol” de Leticia Martínez (destinado a estudiantes de Educación Superior y público en general).

20 h. Punto Digital – Presentación del libro “La identidad de los bucles” del escritor Esteban Carrasco, edición del Fondo Editorial Aconquija.

20 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Mesa Lectura de escritores seleccionados por el Fondo Editorial Aconquija 2025: Vanesa Carballido, Guadalupe Albornoz, Gustavo Díaz Arias, Matías Apestey, Daniel Ocaranza, Selva Cuenca.

Martes 19 de mayo

17 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Poesía en el Balcón (lecturas de poetas invitados).

18 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31): Mesa de Lectura escritores Editorial Trascendernoa “A puro Cuento”

18 a 20 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251) Presentaciones cruzadas de libros: “Aquí, donde se refugian las miradas” (Virginia Padilla); “De amor, monstruos y demonios” (Susana Noé); “Un árbol de deseo compartido” (Ricardo Bocos); “La palabra habitada”, (Antología-Estela Porta)

19 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Mesa de lectura SADE/ Salta

20 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentación del libro “Facundo, diario de un duelo” de la autora Fabiana Ale.

20 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Presentación del libro: «La última dictadura» de Marina Franco (docentes de Educación Primaria y público en general).

Miércoles 20 de mayo

9 h. Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251) Presentación del libro “Ranas al rescate” (Edunt), por Natalia Dávalos, Pablo Jozami, y el ilustrador Pablo Iván Ríos (destinado a estudiantes de Educación Primaria).

10 h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251) Taller para docentes de 2° ciclo de Educación Primaria para el abordaje del libro “La última dictadura”de la autora Marina Franco.

16 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentación Antología “Microlee” y conversatorio a cargo de Mónica Cazón. Asociación David Lagmanovich.

17 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31): Poesía en el Balcón: lecturas de poetas invitados.

18 a 20 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31): Presentación de libros de Editorial Letras de Fuego a cargo de Manuel Rivas.

17 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentación de libro de Tafí Viejo Ediciones, “Aquí” de Rosana Acosta.

18 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentación del libro «Hada y Golem» de la escritora Fátima Osores.

19 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentación del libro “Para bien leer El Eternauta. Una visión nacional de la Historieta y la Cultura Argentina” de Arturo Arroyo.

20 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31): Presentación de libros “Colección Aguilarense” del taller de Escritura del CIAM, a cargo de Patricia Mora.

20 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentación del Libro “Latridos” de Gustavo Luján.

20,30 Sala Orestes Caviglia (ECT, San Martín 251): Obra de teatro “Jardín de las letras Prohibidas”, dirigida por Daniela Villalba (jóvenes y adultos)

Mayo en Trancas

10 h. Biblioteca Mariano Moreno. Espectáculo de narración oral por el grupo “Palabreras”.

Jueves 21 de mayo

10 h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251): Presentación del libro “Objetos Mágicos” (literatura para las infancias) de la autora Alejandra Burzac.

11 h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251): Presentación del libro “Viajes en Cuentos” (antología de literatura para las infancias) a cargo de Alejandra Burzac

15 a 21 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentaciones de libros de Ediciones del Parque

17 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31): Poesía en el Balcón: lecturas de escritores invitados

18 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Presentación del libro «Triángulo Austral» de la escritora Nicole Borromé

19 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) La trama invisible del lenguaje. Homenaje a Ricardo Gandolfo.

19 h. Museo Histórico Nicolás Avellaneda (Congreso de Tucumán 56): Recital poético y panel de reflexión “Decir el mundo: Poesía social hoy”, coordinado por la escritora Alejandra Díaz.

20 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31): Encuentro de poetas del dpto Cruz Alta.

20 h. Hotel Catalinas Park (Av. Soldati 380): Presentación del libro «Los Otros Juicios de Nuremberg» por el autor Aberto Zuppi, moderadora Lic. Alejandra Giselle Schawartz (en el marco del Simposio Internacional en Conmemoración de los 80 años de los juicios de Nuremberg).

21 h. Punto de EnCuento (Biblioteca a definir).

17 a 23 h. Espacio Lola Mora (ECT, San Martín 251) “Libro circular” del autor y director Martín Giner; una propuesta inmersiva que recupera testimonios de personas en situación de calle, inmigrantes y activistas a través de instalaciones artísticas y recorridos libres (entrada paga).

Viernes 22 de mayo

15 a 22 hs. Plaza Independencia: FERIA REGIONAL DEL LIBRO

10 h. Sala Hynes O´Connor (ECT, San Martín 251): Taller “Memoria y Poesía. Dispositivo Libro FRATER DIXIT”, a cargo de la escritora Susana Noé (destinado a estudiantes de Educación Secundaria).

17 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Poesía en el Balcón: lecturas de participantes del Taller de Escritura Creativa del Espacio para la Memoria “La Escuelita de Famaillá”.

17 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentación de novela gráfica “Noir Mondial 78” de Camille Pouzol y César Carrizo. Presenta Exequiel Svetliza.

18 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Presentación del libro “Qué difícil es decir te quiero” de Marcos Rosenzvaig.

18 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251): Presentación del libro “Final de Mito” de la escritora María del Carmen Pilán.

19 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Presentación del libro “Niñas Sirvientas” de Miriam Morales.

19 a 21 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251) Tucumán de Poetas: lecturas. Coordina Mónica Cazón

19 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Sala reuniones. Taller: “Ferretería Narrativa: Cómo activar la maquinaria de la ficción” coordinado por la escritora Gabriela Saidón (destinado a escritores, con inscripción previa al correo letras@culturadetucuman.gob.ar /cupo limitado)

20 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Presentación de ediciones del Fondo Editorial Aconquija: «La última desaparición» de Horacio Elsinger, “Piñata” de Liliana Jalile.

17 a 23 h. Espacio Lola Mora (ECT, San Martín 251) “Libro circular” del autor y director Martín Giner; una propuesta inmersiva que recupera testimonios de personas en situación de calle, inmigrantes y activistas a través de instalaciones artísticas y recorridos libres (entrada paga).

Sábado 23 de mayo

15 a 22 hs. Plaza Independencia: FERIA REGIONAL DEL LIBRO

9 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251) 3º Encuentro de Bibliotecas Populares. Coordina Ricardo Arbeloa.

16 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Poesía en el Balcón: lectura de miembros de Asociación ilícita de los poetas muertos “Alejandra Pizarnik”.

17 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Presentación del libro “Si la muerte pisa mi huerto” de David Slodky

17 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251). Presentación libros: “Paisajes Conurbanos” (Letras Libres Ediciones ) y “Entre la lucha y la entrega” (Halley Ediciones) de Marx Bauzá.

18 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) Conversatorio “Gestación de la escritura. Permanencia de la infancia o invención”, con escritores invitados: Liliana Bellone, Antonio Ramón Gutiérrez, Verónica Barbero. Coordina Liliana Massara.

18 h. Punto Digital (ECT, San Martín 251) Presentación de libros de Editorial INVIKTA

19 h. Centro Cultural Rougés (Laprida 31) “La pentalogía de los 70”, charla con la escritora Gabriela Saidon, a cargo de Verónica Juliano.

20 h. Plaza Independencia: “Cantata de la Memoria”. Cierre del Mayo de las Letras

17 a 23 h. Espacio Lola Mora (ECT, San Martín 251) “Libro circular” del autor y director Martín Giner; una propuesta inmersiva que recupera testimonios de personas en situación de calle, inmigrantes y activistas a través de instalaciones artísticas y recorridos libres (entrada paga).

Domingo 24 de mayo (ecos del Mayo)

17 a 23 h. Espacio Lola Mora (ECT, San Martín 251) “Libro circular” del autor y director Martín Giner; una propuesta inmersiva que recupera testimonios de personas en situación de calle, inmigrantes y activistas a través de instalaciones artísticas y recorridos libres (entrada paga).

Viernes 29 de mayo (ecos del Mayo)

19 h. Librería El Griego- Presentación del libro “La oruga sobre el pizarrón” de Eduardo Rosenzvaig. Presentan Marina Rosenzvaig y Alejandro Agudo. Editorial La Papa.

Programación ampliada Mayo Concepción y Monteros.

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