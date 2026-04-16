Alerta en Alberdi: activan el protocolo de seguridad en la Escuela Técnica N°1 por una nueva amenaza de tiroteo La ola de intimidaciones en establecimientos educativos sumó su tercer caso en la provincia. Al igual que en la capital, apareció una violenta pintada en los baños de la institución del sur tucumano con el mensaje: "Los voy a matar a todos".

La preocupante seguidilla de amenazas que mantiene en vilo a la comunidad educativa tucumana sumó un nuevo y alarmante capítulo, esta vez en el interior de la provincia. La Escuela Técnica N°1 de la ciudad de Juan Bautista Alberdi debió activar de urgencia sus protocolos de seguridad tras el hallazgo de un violento mensaje dentro del establecimiento.

Con este episodio, ya son tres los casos de características similares registrados en Tucumán en cuestión de horas, encendiendo las alarmas tanto de los padres como de las autoridades provinciales y policiales por un posible “efecto contagio”.

El mismo modus operandi: pintadas en los sanitarios

El hallazgo en la Técnica N°1 de Alberdi repitió el patrón exacto que se vivió durante la jornada del miércoles en la capital tucumana. Las pintadas anónimas aparecieron ocultas en las paredes de los baños de la institución.

En esta oportunidad, el mensaje escrito fue directo y escalofriante. La inscripción rezaba textualmente: “Los voy a matar a todos”.

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La aparición de esta frase desató el pánico y encendió inmediatamente las alarmas de toda la comunidad educativa. Ante la gravedad de la advertencia, las autoridades del colegio dieron rápido aviso a la Policía, lo que derivó en un importante despliegue de las fuerzas de seguridad.

El tercer caso en la provincia

El preocupante suceso en el sur tucumano se suma a los operativos desplegados recientemente en San Miguel de Tucumán. Cabe recordar que el mismo protocolo de emergencia debió activarse en el Colegio San Francisco y en el Colegio Guillermina, donde también se encontraron mensajes en los baños que advertían sobre un “tiroteo”.