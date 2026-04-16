Médicos de cabecera del PAMI decidieron levantar el paro El anuncio fue confirmado por el doctor Jorge Bucheri, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera del PAMI.

Luego de jornadas de mucha incertidumbre para miles de jubilados y pensionados, llegó una buena noticia que trae alivio temporal: los médicos de cabecera del PAMI decidieron levantar la medida de fuerza y la atención será normal durante este jueves y viernes.

El anuncio fue confirmado por el Dr Jorge Bucheri, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera del PAMI, tras una asamblea nacional realizada por Zoom el miércoles por la noche.

“Se ha decidido trabajar de manera normal según reglamento para que se vayan solucionando los problemas más urgentes de los jubilados, y esperar los resultados de las negociaciones y del amparo presentado”, explicó Bucheri.

Sin embargo, la tregua tiene fecha de vencimiento: durante el fin de semana evaluarán si retoman el quite de colaboración la próxima semana en caso de no obtener respuestas desde Buenos Aires.

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Fuente Radio Bicentenario