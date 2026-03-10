Alerta en el sur provincial: El Gobierno asiste a las zonas afectadas por las lluvias Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, los ministros de Interior y Obras Públicas, junto a Defensa Civil y equipos de salud y seguridad, se encuentran en La Madrid evaluando el impacto de las intensas lluvias registradas en la cuenca del Dique Escaba y el aporte de los ríos de Catamarca.

Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior, Darío Monteros, junto con el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, y en coordinación con el comité de emergencias, recorrieron las zonas críticas en La Madrid y el sur provincial. Ante la crecida del río Marapa por las intensas lluvias, el Estado desplegó un operativo preventivo multiministerial. Hay suspensión de clases en seis departamentos.

Tras una jornada de intensas precipitaciones que afectaron gran parte de la provincia, el Poder Ejecutivo se trasladó al departamento Graneros para monitorear de cerca el comportamiento del río Marapa. Por instrucción directa del gobernador, ministros y equipos de emergencia trabajan en el terreno para asistir a las familias y supervisar las defensas hídricas.

“Por instrucciones del gobernador, hemos venido con los ministerios de Obras Públicas, Seguridad, Salud y la Policía para evaluar paso a paso lo que está pasando con el río Marapa. Es un río que depende directamente del dique Escaba, que hoy tiene su capacidad completa porque en Catamarca llovieron más de 200 milímetros”, afirmó Monteros.

Respecto a la situación de las defensas y el trabajo en conjunto, el ministro destacó: “Estamos viendo que el alteo todavía está soportando el caudal, eso es lo más importante en este momento porque no permite que el agua llegue a la población de La Madrid. Vamos a hacer todo lo que material y humanamente se pueda hacer; esperamos que la naturaleza y Dios nos protejan”.

Por su parte, el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, explicó que el operativo comenzó a la madrugada debido a los anegamientos por el agua que bajaba de los campos y que ahora la atención está puesta en el cauce del río: “Se registró una importante caída de agua en la zona de monte que vino hacia La Madrid y eso anegó algunos barrios a la mañana. Ahora estamos esperando cómo se desenvuelve el río con el agua que llega desde el dique. Se comunicó temprano a la población que tome recaudos para resguardar sus bienes materiales y esté atenta”.

En el lugar, personal del SIPROSA (107) y equipos viales con maquinaria pesada trabajan sobre la Ruta 157 para garantizar la transitabilidad y la atención sanitaria inmediata. Según las previsiones oficiales, se espera que el mayor caudal de agua pase por la zona de La Madrid cerca de las 22 o 23 horas, por lo que las autoridades permanecerán en el lugar durante toda la noche.

Datos clave para la comunidad:

Zona crítica: La Madrid y alrededores del río Marapa.

Servicios: Equipos de salud, seguridad y vialidad apostados en la zona.

Educación: Sin clases hasta el viernes en toda la provincia

Recomendación: Estar atentos a los comunicados oficiales de Defensa Civil.