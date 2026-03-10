Jaldo participó de la apertura del año judicial y destacó avances en la gestión de la Justicia En el acto, el presidente de la Corte Suprema habló de un “cambio de cultura” en el Poder Judicial con mayor digitalización y mejoras en la gestión de expedientes

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este martes del acto de apertura del año judicial 2026 que se realizó en el Salón de Actos “Dr. Juan B. Alberdi” del Palacio de Justicia, donde autoridades del Poder Judicial provincial presentaron un balance de gestión y delinearon los principales desafíos para el nuevo período.

Estuvieron presentes los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: el presidente, Daniel Leiva; el Vocal Decano, Antonio Daniel Estofán; los vocales Claudia Sbdar, Daniel Oscar Posse y Eleonora Rodríguez Campos. Del mismo modo, participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; los ministros de Gobierno y Justicina, Regino Amado; de Salud, Luis Medina Ruiz; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; y de Obras Públicas, Marcelo Nazur; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente Primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el secretario de la Legislatura, Claudio Pérez; el legislador Carlos Najar; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el fiscal de Estado Gilda Pedicone; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín.

Durante la ceremonia, encabezada por Daniel Leiva, el Primer Mandatario provincial acompañó a magistrados, funcionarios judiciales y representantes del ámbito federal. Al finalizar el acto, Jaldo agradeció la invitación y destacó la importancia institucional del encuentro.

“Hemos tenido la posibilidad de escuchar un reconto de todo el accionar del Poder Judicial Provincial”, comenzó diciendo y resaltó los avances que viene registrando el sistema judicial, especialmente en materia tecnológica.

“Haciendo un resumen, vemos que es un poder que ha ido evolucionando en el tiempo, evolucionando en todo lo que tiene que ver la digitalización de todo el accionar en sus diferentes instancias, roles y funciones”, afirmó.

En esa línea, valoró los datos presentados durante el acto sobre el progreso en la resolución de causas y el trabajo coordinado entre los poderes del Estado. “Vimos que se dieron datos importantes en avance de sentencias de los diferentes fueros y, en ese sentido, también destacamos el trabajo que venimos haciendo siempre, respetando la división de poderes, siempre respetando las jurisdicciones de cada uno: hemos venido realizando un trabajo conjunto en la provincia de Tucumán por el bien y para mejorar la calidad de vida de cada uno de los tucumanes”, sostuvo.

El mandatario subrayó también el rol del Ejecutivo como acompañante del funcionamiento institucional. “Una justicia que llega a tiempo es justicia y por eso nosotros como Poder Ejecutivo somos facilitadores de los medios que el Poder Judicial necesita, como así también el Poder Legislativo necesita”, remarcó.

Balance en materia de seguridad

Durante su contacto con la prensa, Jaldo vinculó el trabajo conjunto con los resultados obtenidos en materia de seguridad en la provincia. “Lo hemos realizado con un Poder Legislativo dándonos los instrumentos legales, un Poder Judicial haciendo justicia en cada caso que lo requiera y un Poder Ejecutivo cumpliendo el rol a través de sus políticas de seguridad”, explicó.

El gobernador afirmó que las estadísticas muestran que “hemos bajado los homicidios y también diferentes tipos de delitos en Tucumán, cosa que hace muchos años no se veía. Y hoy estamos estadísticamente por debajo de la media nacional y estamos entre las tres provincias que más hemos bajado delitos y homicidios. Y esto son datos brindados por el Ministerio de Seguridad de la Nación”, indicó.

Y añadió: “Fue importante venir a escuchar hoy el resumen que ha dado el Presidente de la Corte y ha sintetizado el accionar de lo que se hizo en el año 2025 y dejó oficialmente inaugurado el año 2026, como así también las acciones que va a llevar el Poder Judicial de la provincia de Tucumán durante el año”.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, el mandatario remarcó que la lucha contra el delito requiere también del compromiso social. “Por más esfuerzos que hagamos los poderes del Estado, si no hay un acompañamiento de la comunidad en todo lo que tenga que ver los delitos y fundamentalmente en lo que tenga que ver el narcotráfico y el narcomenudeo, seguramente al Estado la tarea se le va a hacer mucho más difícil”, advirtió.

En ese sentido, pidió un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad para enfrentar el avance de las drogas. “Ahora, si las familias y cada uno de los ciudadanos estamos en sintonía y trabajamos juntos, desde el hogar y todos nos proponemos el mismo objetivo, como es el hecho de combatir el delito y sobre todo aquello que acechan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que estamos hablando del narcomenudeo en la provincia y del narcotráfico a nivel nacional”, afirmó.

Jaldo también resaltó las acciones implementadas por el Ejecutivo en esta materia. “Hemos fijado políticas activas en el narcotráfico, como es el Operativo Lapacho de cuidar las fronteras norte de nuestra provincia, con resultados muy importantes en detenciones y secuestros de drogas y ni qué hablar del narcomenudeo, que por primera vez hoy ya hay detenidos, hay condenados de todas aquellas personas que comercializan drogas en menores escalas”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia explicó que “fue muy complejo haber reducido a un poco menos de 30 páginas qué es lo que se hizo en el año. Pero se puede resumir afirmando que hubo un cambio de cultura”.

“El mayor desafío que tuvimos en esta composición de corte al tratar de generar nuevos enfoques de cómo administrar los conflictos fue cultural. A partir de conceptos que desde hace décadas venían manejando, comenzamos a generar herramientas culturales”, dijo.

Entre las iniciativas implementadas, mencionó la certificación de procesos para mejorar la organización interna y brindar mayor previsibilidad a quienes recurren al sistema judicial y destacó el rol de los magistrados y funcionarios judiciales en el funcionamiento del sistema.

El titular de la Corte subrayó, además la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de expedientes. “Generamos una vía transversal de comunicación que fue generar una plataforma única de trabajo como lo es el SAE o el Sistema de Administración de Expedientes, donde nosotros podemos parametrizar y podemos medir y podemos fijarnos cómo podemos mejorar en cada punto, en cada unidad jurisdiccional”.

“Y eso compartimos con todos y cada uno de los magistrados para poder marcar mejor los rumbos y brindar la mejor atención al justiciable”, cerró.

A su turno, Miguel Acevedo destacó algunos de los resultados mencionados durante el informe del máximo tribunal. “Es gratificante escuchar el mensaje del presidente de la Corte, en donde manifestó cómo ha bajado la mora en las sentencias, cómo la justicia está más expeditiva y cómo se está federalizando la justicia a lo largo y a lo ancho de toda la provincia”.

Acevedo también remarcó la importancia del trabajo coordinado entre los poderes del Estado, respetando sus autonomías. “Creo que es un día pleno para celebrar que tenemos los tres poderes del Estado no tan solo formalmente funcionando en la provincia, sino sin perder la autonomía que nos corresponde a cada uno, trabajar en coordinación para el bien de Tucumán y los tucumanos”, cerró.