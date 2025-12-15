La ciudad de San Miguel de Tucumán inicia este lunes 15 de diciembre bajo un pronóstico de inestabilidad climática, con alta probabilidad de lluvias y un marcado descenso de la temperatura.
Según el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana presentará un cielo con tormentas aisladas y una temperatura mínima que se ubicará alrededor de los 21 grados.
Las condiciones serán propicias para un clima adverso, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 70 y el 100 por ciento, y vientos del sector sur que alcanzarán velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad será extremadamente alta, llegando al 97 por ciento, y la visibilidad se mantendrá en un rango “regular”.
Mejora parcial para la tarde
Para después del mediodía, el pronóstico anticipa un ligero cambio en las condiciones, aunque la inestabilidad se mantendrá.
-
El cielo estará con lluvias aisladas.
-
La temperatura máxima pronosticada será de 23 grados.
-
Los vientos, provenientes del sector sur, disminuirán su intensidad, estimándose velocidades de entre 13 y 22 km/h.
En horas de la noche, el clima continuará rondando los 20 grados, con vientos suaves del sudoeste, entre 0 y 2 kilómetros por hora.