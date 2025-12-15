Alerta por tormentas y fuertes vientos en Tucumán para este lunes La capital tucumana arranca la semana con condiciones de inestabilidad y alta probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde. Se esperan vientos intensos y una temperatura máxima que no superará los 23°C.

La ciudad de San Miguel de Tucumán inicia este lunes 15 de diciembre bajo un pronóstico de inestabilidad climática, con alta probabilidad de lluvias y un marcado descenso de la temperatura.

Según el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana presentará un cielo con tormentas aisladas y una temperatura mínima que se ubicará alrededor de los 21 grados.

Las condiciones serán propicias para un clima adverso, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 70 y el 100 por ciento, y vientos del sector sur que alcanzarán velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad será extremadamente alta, llegando al 97 por ciento, y la visibilidad se mantendrá en un rango “regular”.

Mejora parcial para la tarde

Para después del mediodía, el pronóstico anticipa un ligero cambio en las condiciones, aunque la inestabilidad se mantendrá.

El cielo estará con lluvias aisladas .

La temperatura máxima pronosticada será de 23 grados .

En horas de la noche, el clima continuará rondando los 20 grados, con vientos suaves del sudoeste, entre 0 y 2 kilómetros por hora.