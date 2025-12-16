Una pareja perdió la vida luego de sufrir un siniestro vial en la Ruta 307 El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros bajo la carátula de doble homicidio culposo.

Dos personas perdieron la vida luego de una violenta colisión registrada en la Ruta Provincial 307, a la altura del kilómetro 74, en un hecho que es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros bajo la carátula de doble homicidio culposo.

El accidente se produjo alrededor de las 17:23 y fue protagonizado por una motocicleta Royal Enfield Himalayan 411 cc y una camioneta Ford Ranger 4×4. En el rodado menor se desplazaban Guillermo Sebastián Juárez, de 43 años, quien conducía el vehículo, y María Lucía Boffano, ex directora de Turismo de Monteros.

Según los primeros datos recolectados en el lugar, la camioneta, conducida por Rodolfo Nicolás Ruiz, de 44 años y oriundo de Lomas de Tafí, circulaba en sentido norte-sur cuando, por razones que aún se tratan de establecer, colisionó con la motocicleta. El impacto fue de tal magnitud que Juárez falleció en el acto como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas.

En tanto, Boffano fue trasladada de urgencia en una ambulancia del servicio 107 al hospital de Tafí del Valle y, posteriormente, por orden médica, derivada al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán debido a la gravedad de su estado. La mujer presentaba un pronóstico reservado y permanecía en estado crítico.

Horas más tarde, cerca de las 21:35, personal del Hospital Padilla informó oficialmente el fallecimiento de la mujer a raíz de las lesiones ocasionadas por el accidente, confirmándose así la segunda víctima fatal del siniestro.

En el lugar del hecho trabajaron personal policial, División Criminalística y el médico de Policía. Por disposición judicial, los vehículos involucrados quedaron en calidad de secuestro para la realización de las pericias correspondientes, mientras que al conductor de la camioneta se le practicaron los exámenes de rigor conforme al protocolo vigente.

La investigación continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del hecho y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque que terminó con la vida de dos personas en una de las rutas más transitadas de los Valles Calchaquíes.

