Alojan 19 internos en el Complejo Benjamín Paz Fueron distribuidos en el edificio con el propósito no solo de descomprimir las comisarías sino además, para recibir el tratamiento adecuado, que les permita reinsertarse en la sociedad.

Una nueva etapa en el traslado de detenidos condenados al Complejo Benjamín Paz se llevó a cabo este martes, desde diversas comisarías, entre ellas Marticoll, y estuvo supervisado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo.

Fueron 19 internos, quienes ya purgan una condena. Fueron distribuidos en el edificio con el propósito no solo de descomprimir las comisarías sino además, para recibir el tratamiento adecuado, que les permita reinsertarse en la sociedad.

Al respecto, el subdirector del Servicio Penitenciario de Tucumán, prefecto Diego Leal, señaló: “Por orden del gobernador de la provincia y del Ministerio de Seguridad, en el día de la fecha procedemos al alojamiento de 19 internos condenados que estaban alojados en comisarías, internos a quienes se les está revisando la documentación y el informe médico correspondiente, para luego ser entrevistado por el grupo interdisciplinario que será el encargado de planificar la modalidad de tratamiento que van a tener durante el cumplimiento de su condena”, explicó.

De esta manera, Leal manifestó que se están dando respuestas al problema de la sobrepoblación en las comisarías: “Allí no es el lugar natural donde deben estar, los estamos recepcionando como fue planificado: tenemos el espacio y el personal suficiente como para dar la oportunidad de poder transitar el cumplimiento de su condena bajo las normas legales que corresponden, bajo la esfera del tratamiento penitenciario que va a permitir reinsertarse al medio social de la mejor forma posible”, enfatizó.

El prefecto confirmó que el ingreso de internos será de forma paulatina, coordinando con la Policía de Tucumán y autorizado por el Poder Judicial a través de los Juzgados de Ejecución, “vamos habilitando distintos sectores del Complejo de Benjamín Paz”, aseguró.

Operativos de traslado

Para concretar los traslados, se montó un importante y cuidadoso operativo policial que estuvo a cargo del director de Unidades Especiales CERO, comisario inspector Mariano Domínguez: “Para este traslado se contó con la intervención del Departamento Operaciones Policiales que, siguiendo directivas del comando institucional, confeccionó una orden de servicio considerada altamente compleja en virtud de la cantidad de detenidos que se debía trasladar, contando con la participación de grupos de apoyos tácticos de la Dirección de Fuerzas Especiales, Grupo de Operaciones Motorizadas, GEAM”, detalló y agregó la participación de la División Caballería y Canes como así también una ambulancia del 107 y Bomberos de la provincia de Tucumán.

Domínguez relató que el operativo se desplazó sin ningún tipo de inconvenientes logrando alojar a los 19 detenidos. “Este tipo de operativos se prepara para que salga impecable, sin mayores novedades, se trasladan a personas privadas de la libertad y lo hacen personas que están capacitadas para ello y relacionadas con este tipo de misiones”, cerró.