Detuvieron en Tucumán a un hombre que amenazó a Javier Milei La Policía Federal monitoreó varios posteos del Facebook del detenido, quien prometía "balas" para el mandatario y la militancia libertaria.

La Policía Federal anunció que detuvo en San Miguel de Tucumán a un hombre que amenazó al Presidente y a la militancia oficialista mediante las redes. “Va a haber balas”, prometió el detenido en su cuenta de Facebook, entre otras amenazas que posteó y que fueron utilizadas por las autoridades para la detención.

La detención fue llevada a cabo por la División Antidrogas Tucumán de la PFA, en el marco de una investigación en las redes sociales. Según fuentes oficiales, el detenido había advertido en su cuenta de Facebook que “iría a haber balas” durante la visita del mandatario programada para la tarde de este sábado en la localidad de Yerba Buena, luego del paso de Javier Milei por Santiago del Estero, en donde se organizó una recorrida multitudinaria sin incidentes reportados. En San Miguel de Tucumán otra multitud recibió al Presidente en la puerta del Hotel Catalinas, frente al Parque Nueve de Julio.

Ante la gravedad de los mensajes del sospechoso, intervino rápidamente el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal con competencia en ese tipo de causas. Agentes especializados de la PFA llevaron a cabo tareas de inteligencia y ciberpatrullaje que permitieron dar con el autor de las amenazas, quien fue interceptado en la vía pública, detenido y luego quedó a disposición de la Justicia Federal.

Fuente Clarín