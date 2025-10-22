El oficialismo provincial, Frente Tucumán Primero, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, optó por una estrategia descentralizada: en lugar de un único acto masivo, realiza encuentros en distintos municipios y comunas. Aguilares y Alberdi ya fueron escenario de concentraciones, y el cierre mayor será este jueves en la rotonda al pie del cerro, en Yerba Buena, a partir de las 18 horas.
Por su parte, La Libertad Avanza convocó a una “caravana de la libertad” que partirá desde el parque Avellaneda hacia la plaza Independencia. La actividad busca mostrar fuerza en la capital provincial y será el cierre principal de su campaña local. Días atrás, Javier Milei encabezó un acto en Yerba Buena donde llamó a “abrazar las ideas de la libertad” y pidió apoyo para sus candidatos.
Mientras tanto, otras fuerzas políticas más pequeñas apostarán por actividades en el microcentro: peatonales, música en vivo, discursos breves y choripanes para sumar presencia en los medios y en las redes.
La agenda electoral se acelera: el viernes 24 de octubre comenzará la veda electoral, que prohíbe actos públicos de campaña, difusión de mensajes proselitistas y distribución de boletas. Por eso, los cierres previstos para las próximas horas serán la última gran oportunidad de cada espacio para movilizar militancia y captar votos indecisos.
La cuenta regresiva ya empezó y Tucumán se prepara para vivir intensas jornadas políticas antes de las urnas.