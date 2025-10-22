Tucumán: entre caravanas y actos regionales, los partidos se preparan para el cierre de campaña A pocos días de las elecciones, las principales fuerzas políticas ultiman detalles para sus cierres de campaña en la provincia de Tucumán. El clima electoral se intensifica en las calles con caravanas, actos regionales y convocatorias en puntos estratégicos, mientras se aproxima el inicio de la veda electoral.

El oficialismo provincial, Frente Tucumán Primero, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, optó por una estrategia descentralizada: en lugar de un único acto masivo, realiza encuentros en distintos municipios y comunas. Aguilares y Alberdi ya fueron escenario de concentraciones, y el cierre mayor será este jueves en la rotonda al pie del cerro, en Yerba Buena, a partir de las 18 horas.

Por su parte, La Libertad Avanza convocó a una “caravana de la libertad” que partirá desde el parque Avellaneda hacia la plaza Independencia. La actividad busca mostrar fuerza en la capital provincial y será el cierre principal de su campaña local. Días atrás, Javier Milei encabezó un acto en Yerba Buena donde llamó a “abrazar las ideas de la libertad” y pidió apoyo para sus candidatos.

Mientras tanto, otras fuerzas políticas más pequeñas apostarán por actividades en el microcentro: peatonales, música en vivo, discursos breves y choripanes para sumar presencia en los medios y en las redes.

La agenda electoral se acelera: el viernes 24 de octubre comenzará la veda electoral, que prohíbe actos públicos de campaña, difusión de mensajes proselitistas y distribución de boletas. Por eso, los cierres previstos para las próximas horas serán la última gran oportunidad de cada espacio para movilizar militancia y captar votos indecisos.

La cuenta regresiva ya empezó y Tucumán se prepara para vivir intensas jornadas políticas antes de las urnas.