Alumno de 17 años ingresó armado a una escuela en San Miguel de Tucumán y fue detenido El estudiante llevaba un revólver con seis balas dentro del establecimiento. La rápida intervención policial evitó una tragedia.

Un grave episodio generó alarma este martes en una institución educativa del sur de San Miguel de Tucumán. Un alumno de 17 años fue demorado luego de ingresar armado a la escuela secundaria El Salvador, ubicada en la intersección de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Según se informó, el joven —identificado como M.S.S.— cursa el 4° año y se encontraba en plena clase de Biología cuando se detectó que tenía en su poder un revólver cargado con seis municiones. De inmediato, las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Policía, que intervino rápidamente en el lugar.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, explicó que el procedimiento se realizó de manera coordinada con los directivos de la institución para evitar una situación de mayor gravedad. “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia”, señaló.

Además del arma de fuego, los efectivos secuestraron seis balas. El adolescente fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar el origen del revólver.

Desde la fuerza indicaron que, por su edad, el joven deberá responder penalmente por el hecho, aunque no se descarta que también pueda existir algún grado de responsabilidad por parte de sus padres por haber permitido el acceso al arma.