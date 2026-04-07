Regresaron a clases 30 escuelas y sólo quedan 15 familias evacuadas Trabajan los distintos organismos del Comité de Emergencia para que los otros 66 establecimientos que aún están cerrados puedan dictar clases en el menor tiempo posible.

El Comité de Emergencia sigue trabajando en ciudades y pueblos donde la última lluvia del sábado a la noche provocó daños materiales, anegaciones de caminos secundarios y terciarios, desbordes de ríos y arroyos y casas donde ingresó el agua provocando evacuaciones. Hasta el momento está confirmado el regreso a las aulas de alumnos de 30 escuelas (quedan 66) de distintos departamentos y en la zona del Timbó y en Santa Ana hay familias evacuadas.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, explicó que Tucumán enfrentó en los últimos meses un verano lluvioso con precipitaciones que superaron lo esperado, causando inundaciones y daños en caminos secundarios y terciarios. La red vial primaria se mantiene en buen estado gracias a trabajos previos. Personal del área trabaja para restablecer el acceso a escuelas y evaluando proyectos para prevenir futuros problemas relacionados con el clima.

“Comenzó desde diciembre a llover. Llovió todo enero, febrero, marzo y en lo que va de abril nos sorprendió realmente esta lluvia que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado. Estamos hablando de casi 300 milímetros, sobre todo en las cuencas que alimentan al río Medina, al arroyo Matazambi y al río Seco”, dijo que la lluvia caída arrojó gran volumen de agua y en un corto periodo de tiempo.

A su vez, detalló que la ruta 305 en Las Salinas está liberada, no hay inconveniente de circulación. En la ruta 307 la lluvia ha generado algunos inconvenientes propios de la época como la derrumbes caída de árboles. Todo el fin de semana largo estuvo monitoreando y trabajando en esa ruta turística por la cantidad de volumen de tránsito.

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También comentó que el comité monitorea la situación provocada “por lluvias impensadas para esta épica del año” y comentó que se espera ya para este momento el inicio de la temporada de sequía.

En cuanto a obras, Naur dijo que se trabaja en los ríos, en los canales, en la limpieza de los mismos y remarcó que gracias a los trabajos de prevención los puentes de la provincia no fueron afectados.

“Tenemos los proyectos, no nos olvidemos que estamos en un contexto nacional donde no hay obra pública. Donde al Estado le van cerrando reparticiones importantes como como Vialidad Nacional”, graficó.

“Nosotros estamos convencidos de que somos un estado presente a partir de la gestión de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo. Se está en territorio y se está trabajando no tan solo en las inundaciones, venimos trabajando ya hace dos años de gestión con muchísimas obras” y destacó que son obras que se llevaron adelante con recursos propios.

A su vez, remarcó que se trabaja desde ayer en casi 100 escuelas que estaban sin realizar actividades: “hoy ya 30 escuelas volvieron a la normalidad para dictar clases. La mayoría estaban impedidas de abrir por problemas en los accesos” y dijo que ayer continuaron las lluvias en localidades rurales: “son lluvias de muy baja intensidad, pero persistentes, saturan los suelos y los equipos no pueden hacer su trabajo” y dijo que ello empeora a partir del escurrimiento de aguas en campos productivos que afectan la red terciaria en la cual se está trabajando.

Clases virtuales

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Desde el Ministerio de Educación que conduce Susana Montaldo aseguraron que 30 establecimientos educativos retomaron las clases y que aún quedan 66 escuelas que están cerradas por la inaccesibilidad al lugar por caminos destrozados por el agua pero si los alumnos están con trabajos virtuales que le brindan los docentes.

Si tenemos en cuenta que hay 1750 escuelas en toda la provincia, esto significa casi el 6% de edificios que tienen sus puertas cerradas y que progresivamente a medida que la accesibilidad mejore todo volverá a la normalidad.

Según datos brindados por Educación, de los 66 establecimientos, dos están funcionando en Burruyacú como centros de evacuados, uno en Las Salinas con cuatro familias y otro en el Timbó con 12 Familias.

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Evacuados

Esta información fue corroborada por el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, quien manifestó que “unas 35 personas siguen evacuadas y que fueron reubicadas provisoriamente en las instalaciones de la Escuela Vicente Vital Heredia – Salvador Alfonso, lugar en donde están recibiendo asistencia por parte de la comuna local como así también de los diferentes organismos pertenecientes al gobierno”.

En tanto que en Santa Ana “hay dos familias que se ubicaron a la vera de la ruta provincial 332 con carpas improvisadas pero ya está trabajando personal de la comuna y demás organismos para sacar el agua de sus hogares”

A su vez Imbert aseguró que según datos suministrados por el Servicio Meteorológico “Tucumán por tres días salió de la alerta de tormentas y lluvias”.

Fuente Comunicación Tucumán