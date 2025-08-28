Anunciaron un nuevo ordenamiento normativo para el Servicio Penitenciario de Tucumán Mediante un decreto de necesidad y urgencia, se reemplazó la ley de 1976 que regía al servicio penitenciario, heredada de un gobierno de facto.

En un acto realizado en la Plaza Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo presentó el Nuevo Ordenamiento Normativo para el Servicio Penitenciario de la Provincia.

Este nuevo esquema contempla un nuevo organigrama donde el Servicio Penitenciario intervendrá en coordinación con la Policía en tareas de protección, profesionalización de la carrera, subsidios a familias, cupos ocupacionales de vivienda, cobertura de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) todo el año, que contará con un servicio penitenciario moderno.

Transformaciones

“Quiero agradecer la presencia del presidente de la Corte, Daniel Leiva, de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y de todos los que hoy estamos congregados en este paseo tan importante para los tucumanos”, comenzó diciendo el mandatario.

Jaldo recordó que asumió la conducción de la provincia el 29 de octubre de 2023 y que, en menos de dos años de gestión, ya se habían concretado transformaciones profundas en materia de seguridad y política carcelaria. Señaló que al iniciar su mandato no existían espacios suficientes para alojar a los detenidos, ni personal ni equipamiento adecuado en el Servicio Penitenciario.

“En ese momento teníamos apenas 1.400 personas prestando servicio y carecíamos de la tecnología y el equipamiento mínimo para garantizar la seguridad”, afirmó. Luego destacó que en el período transcurrido la provincia triplicó la capacidad carcelaria, pasando de 1.200 a casi 3.200 plazas, gracias a la incorporación del complejo de Benjamín Paz y a la próxima entrega del establecimiento de Delfín Gallo.

De igual modo, el titular del Palacio gubernamental subrayó que la planta de agentes penitenciarios se triplicó, alcanzando los 3.600 efectivos. Además, remarcó que se invirtió en equipamiento, armamento, tecnología y formación, con la creación del Instituto Superior Nuestra Señora del Carmen como espacio propio de capacitación.

En este punto, hizo hincapié en la magnitud de los recursos volcados en apenas dos años. Explicó que cada agente del servicio penitenciario recibió equipamiento de protección personal y que se adquirieron herramientas y tecnología moderna para mejorar la tarea diaria. “No solo dotamos de recursos humanos, también hicimos inversiones históricas en infraestructura y en seguridad, porque entendimos que el sistema necesitaba modernizarse para ser eficiente”, aseguró.

El mandatario sostuvo que estos logros se alcanzaron en un contexto económico adverso a nivel nacional, pero con un manejo financiero que permitió revertir el déficit provincial y generar superávit. “Ese superávit lo volcamos en áreas esenciales como seguridad, educación, desarrollo social y salud pública”, señaló.

Finalmente, Jaldo anunció que, mediante un decreto de necesidad y urgencia, se reemplazó la ley de 1976 que regía al servicio penitenciario, heredada de un gobierno de facto. “Hoy, los tucumanos demostramos que cuando trabajamos en equipo podemos cumplir nuestras metas y objetivos”, concluyó.

Dignificación

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, calificó como “un día muy importante para el Servicio Penitenciario” la sanción del nuevo marco normativo que reemplazó la ley de 1976. En su discurso, afirmó que la normativa otorgó derechos equivalentes a los que ya tenía la policía, equiparando de esta manera a ambos cuerpos y reconociendo la labor de sus integrantes y sus familias.

El ministro recordó que hace casi dos años, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, se inició un proyecto de dignificación y reconocimiento tanto para las fuerzas policiales como para el Servicio Penitenciario. Destacó la creación de la Dirección de Bienestar Policial y Penitenciario, de la que varios integrantes ya se habían beneficiado, y subrayó la importancia de capacitación, equipamiento y nuevas infraestructuras para atender la demanda penitenciaria.

Agüero Gamboa detalló que cada complejo penitenciario contaría con los recursos necesarios para cumplir con las normativas provinciales y nacionales, incluyendo psicólogos, asistentes sociales y todo el personal requerido por los jueces. Además, afirmó que se buscó la profesionalización de los directores y del personal, con programas de formación universitaria destinados a elevar el nivel de conocimiento y capacidad de la fuerza.

En materia de derechos, explicó que el plan incluía la protección de la inocencia, ascensos normativizados y transparentes, cobertura de ART los 365 días del año, así como beneficios para las familias del personal. “Hoy completamos estos derechos, hoy completamos una normativa que los seguirá protegiendo a ustedes y a sus familias”, enfatizó.

El ministro resaltó la coordinación con la policía de Tucumán, señalando que en caso de ser necesario, el Servicio Penitenciario podría actuar bajo sus órdenes y realizar tareas adicionales, siguiendo los mismos estándares de servicio. “Esto muestra una política clara de nuestro gobernador y de todo su equipo, destinada al bienestar de toda la fuerza policial y del Servicio Penitenciario, de toda la familia y de la comunidad”, concluyó.

Agüero Gamboa aseguró que estos cambios fueron posibles gracias al acompañamiento de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes colaboraron respetando su independencia y aportando capacitaciones y recomendaciones. “Nobleza obliga, debemos esforzarnos cada día para seguir trabajando”, cerró, reconociendo la decisión y el compromiso del gobernador Jaldo con la seguridad y el bienestar de los integrantes de las fuerzas.

Fuente Comunicación Tucumán