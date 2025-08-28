Silvio Bellomio planteó un cambio en el sistema de coparticipación y criticó la falta de desarrollo económico El candidato de Pueblo Unido, Silvio Bellomio, fue entrevistado en el programa El Matutino por Canal Ocho y dejó fuertes definiciones sobre la situación económica del país, la coparticipación nacional y el clima político actual.

Bellomio cuestionó el actual esquema de distribución de los fondos nacionales y aseguró que se necesita “un cambio de sistema”. “Son discusiones de fondo que me comprometo a dar: la coparticipación nacional y el presupuesto. El régimen actual es injusto y debe ser modificado”, sostuvo.

El postulante también apuntó contra las formas de hacer política en la Argentina, en particular la violencia en los actos y en el discurso: “Cuando hay mucho fanatismo y se elevan los tonos, no hay sustento técnico. La macroeconomía no es una ciencia exacta: en el medio está la gente y debe primar el bien común”, señaló.

En ese sentido, Bellomio afirmó que el esquema económico “termina siendo parecido al de la época de Macri”, porque “no hay un verdadero desarrollo productivo”. Y agregó: “Hay que discutir un nuevo régimen de coparticipación, un régimen previsional que cambie la realidad de la gente. Nuestro proyecto busca una modificación profunda del sistema macroeconómico y la reducción de la economía informal, que hoy está generando una descomposición social”.

Finalmente, el candidato diferenció su propuesta de la del resto de los competidores: “La discusión está centrada en estos temas y no veo a otros candidatos capacitados como yo para abordarlos. Hay que llevar una posición clara”.