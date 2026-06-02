Apareció sana y salva la joven con hipoacusia que era buscada intensamente Sofía Milagros López Lizárraga, de 20 años, fue hallada el lunes por la noche en la ciudad de Monteros. Si bien se constató que se encuentra en buen estado de salud, la joven manifestó a las autoridades policiales su deseo de no regresar a su hogar familiar.

Sofía Milagros López Lizárraga, la joven de 20 años con hipoacusia que había desaparecido el lunes por la mañana de su domicilio en San Miguel de Tucumán, fue localizada sana y salva antes de la medianoche en la ciudad de Monteros.

El hallazgo se produjo alrededor de las 23:30, como resultado de una rápida investigación llevada adelante por el personal de la Comisaría de Ingenio Leales.

El operativo y el hallazgo

Los efectivos policiales se dirigieron a un domicilio ubicado en la calle 2 de Abril al 600, propiedad de una vecina de la zona. Según constataron los investigadores, en la parte posterior de ese terreno reside una familia, cuyos integrantes también padecen hipoacusia y mantienen un vínculo de amistad con el novio de la joven buscada.

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Fue la dueña de la vivienda quien confirmó a los agentes que la pareja había llegado al lugar de manera inesperada cerca de las 20:30. Tras verificar la presencia y el estado de Sofía, la policía dio aviso inmediato a su madre, Karina Beatriz Lizárraga. La mujer se trasladó rápidamente hacia el sur de la provincia acompañada por el Jefe de la Comisaría de Ingenio Leales, el Comisario Gustavo Mercado.

Intervención judicial y la decisión de la joven

A pesar del alivio que generó el reencuentro y de comprobarse que la joven se encontraba en perfecto estado de salud, el caso tomó un giro inesperado: Sofía dejó constancia formal ante las autoridades de su decisión de no regresar a su hogar familiar.