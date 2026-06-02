Sofía Milagros López Lizárraga, la joven de 20 años con hipoacusia que había desaparecido el lunes por la mañana de su domicilio en San Miguel de Tucumán, fue localizada sana y salva antes de la medianoche en la ciudad de Monteros.
El hallazgo se produjo alrededor de las 23:30, como resultado de una rápida investigación llevada adelante por el personal de la Comisaría de Ingenio Leales.
El operativo y el hallazgo
Los efectivos policiales se dirigieron a un domicilio ubicado en la calle 2 de Abril al 600, propiedad de una vecina de la zona. Según constataron los investigadores, en la parte posterior de ese terreno reside una familia, cuyos integrantes también padecen hipoacusia y mantienen un vínculo de amistad con el novio de la joven buscada.
Fue la dueña de la vivienda quien confirmó a los agentes que la pareja había llegado al lugar de manera inesperada cerca de las 20:30. Tras verificar la presencia y el estado de Sofía, la policía dio aviso inmediato a su madre, Karina Beatriz Lizárraga. La mujer se trasladó rápidamente hacia el sur de la provincia acompañada por el Jefe de la Comisaría de Ingenio Leales, el Comisario Gustavo Mercado.
Intervención judicial y la decisión de la joven
A pesar del alivio que generó el reencuentro y de comprobarse que la joven se encontraba en perfecto estado de salud, el caso tomó un giro inesperado: Sofía dejó constancia formal ante las autoridades de su decisión de no regresar a su hogar familiar.