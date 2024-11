Aplastante triunfo de Gabriela Rodríguez, que será la nueva intendenta de La Cocha El Gobernador estuvo presente en la ciudad del sur junto a la flamante jefa municipal, parte de su Gabinete, intendentes, delegados comunales y concejales de varios departamentos. La candidata de la lista oficialista "Alianza Frente por La Cocha" cosechó más de 4.700 votos (70%) contra 1.900 (28%) de Daniel Hoffmann del Frente Unión por La Cocha.

El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo en la tarde de hoy en la ciudad de la Cocha para acompañar y felicitar a Gabriela Susana Rodríguez, que por la Alianza “Frente por La Cocha” salió electa intendenta y cubrirá el período como jefa municipal hasta el año 2027, que estaba vacante ya que por la muerte en un siniestro vial el pasado 15 de septiembre de Leopoldo “El Puma” Rodríguez.

El Primer Mandatario tucumano estuvo acompañado por su esposa Ana María Grillo y parte de su Gabinete como los ministros de Interior, Dario Monteros, de Salud, Luis Medina Ruiz, los legisladores Leopoldo “Pumita” Rodríguez y hermano de la ganadora, Francisco Serra, Roque Argañaraz, Jorge Leal, Marcelo Herrera, Nancy Bulacios, los jefes municipales de Tafí del Valle, Francisco Caliva, de Monteros, Francisco Serra (h), de Alberdi, Luis Armando Campos, como así también Juan Saravia, Sergio Castro, concejales de la capital y de otros municipios como La Cocha y Monteros, entre otros.

En su discurso ante los cocheños, el gobernador dijo: “¡Qué noche que estamos viviendo hoy! Hoy quienes estamos aquí y muchos otros que no están y nos acompañaron lo único que hicimos es honrar a ella que ya no está, a él que ya no está… Pero ella y él han sabido formar un proyecto político fundamentalmente este camino que hoy seguimos todos. Vecinos y vecinas, a los que nos votaron y a los que no por diferentes vecinos, nosotros venimos a unir a la comunidad de La Cocha”.

En ese sentido aseveró: “Susana, la familia Díaz, el Puma Rodríguez siempre nos llevó por el camino correcto y ante la ausencia lamentable de ellos dos y hoy gracias a la democracia y voluntad popular hemos podido elegir quien va a conducir los destinos de este municipio por tres años mas, siguiendo el legado de Susana y el Puma mantener a la familia y el peronismo unido”.

Luego se dirigió al pueblo cochence: “Hay que decirle la verdad porque a la larga o a la corta esto se sabe, por eso hoy este proyecto político una vez más y aca no podemos hablar de régimen electoral, que los acoples ayudaron a Gabi, porque ella solita ganó las elecciones”.

“La unica verdad”

En otro párrafo de su discurso luego del triunfo de Rodríguez, el Primer mandatario indicó: “Por eso ya lo decía el general (Juan Domingo) Perón la única verdad es la realidad y hoy Gabi se tuvo que enfrentar con un voto así de chiquitito solita en el cuarto oscuro” y reflexionó: “Que líndo cuando la verdad sale a la luz, cuando el pueblo acompaña y sigue a las personas cual proyecto político de este partido que los 356 dias dan la cara y no los que aparecen cuando hay elecciones, no existen”.

Falsas acusaciones

Jaldo agradeció a los votantes y expresó: “Esta es la democracia que necesitábamos, sincera, que le da la posibilidad al ciudadano de elegir el futuro de sus hijos y sus nietos. Terminemos con agravios y falsas acusaciones y el que quiere el voto en La Cocha que venga y labure todos los días, como el Pumita, como Gabi y todos los concejales de esta querida ciudad”.

Luego el titular del Ejecutivo tuvo palabra de elogio para con el legislador Leopoldo “Pumita” Rodríguez. “Como gobernador de la provincia no tuve un instante de duda cuando se han producido los hechos de público conocimiento: lo mejor para La Cocha es lo que pasó hoy y quiero agradecer al compañero Leopoldo “Pumita” Rodríguez, que de la noche a la mañana con ese dolor familiar que tenemos y no a todos nos da el cuero para afrontarla que perdió a su padre pero se puso al frente de este proyecto político”.

Histórico

Jaldo prosiguió: “Le quiero decir a cada uno de ustedes que viene en este departamento, gente de esfuerzo, sacrificio y lo único que sabe es trabajar que estamos ante un peronismo que está renovando, actualizando, aggiornando, se está poniendo a la altura de los problemas que tiene la sociedad” y anticipo: “Vamos a ayudar a Gabi y los ciudadanos de La Cocha mejoren su calidad de vida y este gobernador va a estar a la par como lo venimos haciendo con este gran ministro de Interior, Darío Monteros”.

Por último Jaldo dijo: “El gobierno de la provincia no solo vino para la campaña sino a ponerse a disposición de “Gabi” Rodríguez por tres años más de gestión para que salgamos adelante”.

Movilizante

La ganadora Rodríguez señaló: “Hemos ganado por el 70 por ciento de los votos y la gente acompañó este proyecto político y a partir de hoy resta una gestión de tres años por adelante y agradecida por el acompañamiento”, aseguró la flamante intendenta.

Valores y principios

El legislador Rodríguez indicó: “Siguiendo valores y principios, teniendo la bandera del respeto de la gente como el Puma decía, pero seguro que Gabi va a poner su impronta y la vamos a acompañar”.

En ese sentido aseguró que “vamos a trabajar en estos tres años para que sea la mejor intendenta que va a tener la Cocha y nos sentimos muy confiado porque desde un principio nos vimos acompañados de todos los ministerios, especialmente del Interior (por Monteros) y el gobernador”.

A su vez sentenció que en este momento difícil “la gestión municipal avanzó con proyectos y a La Cocha le espera un futuro importante y vamos a trabajar en ese sentido acompañando a la compañera gabi y este proyecto que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo en función de este Tucumán que va creciendo a pesar de las adversidades”.

Histórico

A su turno el ministro del Interior manifestó: “Es una noche histórica donde la candidata del peronismo sacó el 70% de los votos donde fueron dos proyectos y la gente aprobó para que Gabi Rodriguez sea la intendenta, pero esto mucho tuvo que ver esta solidaridad del gobernador Jaldo y Leo que se constituyó el conductor del proceso electoral”.

Cerró diciendo: “El gobernador fue el pilar de este triunfo con el mensaje a los cocheños y hoy volvió la mística del triunfo y agradecer a los independientes que nos acompañaron pero tenemos un peronismo presente que lo conduce Osvaldo Jaldo estando a la par de la gente”.

Datos

Según datos de la Junta Electoral Provincial (JEP) estuvieron habilitados para votar 8712 ciudadanos de La Cocha. Hubo 26 mesas habilitadas, de las cuales 13 están en la escuela José M. Torres y otras 13 en la escuela N° 244 Justo José de Urquiza. La seguridad y custodia de las elecciones estará a cargo dentro de los establecimientos escolares de Gendarmería Nacional y en el exterior de los establecimientos escolares por la Policía provincial.

Las directoras de las escuelas harán de delegadas escolar y las mesas de votación estarán conformadas por funcionarios y empleados de la JEP.

