Aprehendieron al principal acusado de un posible abuso sexual en Santa Lucía La medida fue dispuesta por la Justicia luego de los resultados obtenidos durante una serie de allanamientos concretados por la Policía de Tucumán, en los que secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir que serán incorporadas como evidencias en la causa.

Personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste aprehendió este martes a un hombre de 37 años, acusado de un abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer de 28 años, ocurrido el pasado 21 de julio en la localidad de Santa Lucía, departamento Monteros.

De acuerdo con la reseña del caso, la víctima fue auxiliada ese día por efectivos de la Comisaría de Santa Lucía, luego de ser encontrada a la vera de la Ruta Provincial 324 con múltiples lesiones físicas y totalmente desorientada. Tras ser asistida, la joven fue trasladada al Hospital Regional de Monteros y posteriormente derivada al Hospital Padilla, donde permanece internada con traumatismos en la cabeza y fracturas en distintas partes del cuerpo.

Posteriormente, durante su declaración, la víctima manifestó que había mantenido un encuentro con el ahora aprehendido, a quien identificó y acusó como su agresor. A partir de allí, un equipo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste realizó distintas averiguaciones, entrevistas y análisis de registros fílmicos y, en forma conjunta con personal de la Comisaría de Santa Lucía, logró establecer los domicilios donde podría encontrarse el imputado, tras lo cual solicitó ante la Unidad Fiscal de Abuso Sexual del Centro Judicial Monteros las medidas de allanamiento correspondientes.

En cumplimiento de esas órdenes judiciales, efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste, con la colaboración de personal de las Unidades de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur y Lules, además de efectivos de las comisarías de Santa Lucía y Monteros, concretaron cinco allanamientos en las localidades de Santa Lucía y León Rougés, y en la ciudad de Monteros, donde secuestraron 13 teléfonos celulares y prendas de vestir que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas por el imputado al momento del hecho.

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Dichos resultados fueron puestos en conocimiento de la fiscal titular de la causa, quien dispuso la aprehensión del acusado, el cual registra antecedentes en una causa de similares características, por la que fue oportunamente detenido y luego recuperó la libertad días atrás en el marco de ese proceso judicial.

Los procedimientos fueron seguidos por el comisario inspector Carlos Fabián Díaz, de la U.I.C. y D.C. Sur, Oeste y La Reducción, y supervisados por el director y subdirector de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, comisario general Miguel Carabajal y comisario mayor Ángel Álvarez.

Fuente Comunicación Tucumán