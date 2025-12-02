Arrancó el juicio por un doble crimen en San Cayetano Son dos los acusados por homicidio agravado por las muertes de un padre y su hijo, ocurridas en agosto de 2024 en San Cayetano.

Este martes se llevó adelante la primera audiencia del debate oral y público. En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) interviene la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, quien es representado por la auxiliar de fiscal María José Agüero.

Alexis Eugenio Ronveaux y Nelson José Basualdo están acusados del hecho calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Ronveaux en calidad de autor y Basualdo, como partícipe necesario, por el hecho ocurrido el 22 de agosto de 2024 en perjuicio de José María Altamirano y de su hijo Santiago Ramiro Altamirano.

La investigadora del MPF, en sus alegatos de apertura, solicitó que Ronveaux sea condenado a la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo; y respecto a Basualdo, requirió que se declare su responsabilidad penal, ya que su defensa pidió que sea juzgado en dos etapas. El Tribunal está integrado por los jueces Guillermo José Di Lella, Bernardo Daniel L’Erario Babot y Guido Leandro Cattáneo.

El hecho

MIRA TAMBIÉN La Provincia anunció beneficios para el pago anticipado y mensual de impuestos 2026

El 22 de agosto de 2024, a las 22:00 horas, en circunstancias en que José María Altamirano y de su hijo Santiago Ramiro Altamirano circulaban a bordo de una motocicleta Honda CG 150cc, fue que al llegar a inmediaciones del domicilio sito en calle Anselmo Rojo 445, del barrio San Cayetano, de San Miguel de Tucumán, mantuvieron una discusión con Nelson José Basualdo (a) “Negrito” o “Fitín” y Alexis Eugenio Ronveaux (a) “Chueco”, Cristian Gonzalo Tula (a) “Cucha”, Fernando Víctor Hugo Galo y Enzo Eduardo Cuenca (a) “El Menor”.

Seguidamente, Basualdo extrajo un arma de fuego calibre 22 de su vivienda y se la entregó a Ronveaux, el cual con el claro propósito de causarles la muerte, efectuó varios disparos en contra de los Altamirano; recibiendo el padre dieciséis impactos de proyectiles de arma de fuego; en tanto, su hijo sufrió quince disparos, falleciendo ambos por shock hipovolémico. Finalmente, Basualdo y Ronveaux se dieron a la fuga del lugar.

Fuente Ministerio Público Fiscal