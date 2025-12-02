La Provincia anunció beneficios para el pago anticipado y mensual de impuestos 2026 Lo confirnó Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente. Las medidas fueron definidas como excluyentes y no acumulativas.

El Poder Ejecutivo provincial dispuso, a través del Decreto 3214/3 (MEyP)-2025, un nuevo esquema de beneficios para los contribuyentes que abonen el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto a los Automotores y Rodados, y las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI – Comunas Rurales). Las medidas fueron definidas como excluyentes y no acumulativas.

El programa contempla un descuento del 20% para quienes realicen el pago anual anticipado del período fiscal 2026. “Debe realizarse en efectivo y tiene vencimiento hasta el 19 de diciembre de 2025”, dijo Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente. Quienes opten por cancelar el total anual quedarán liberados de eventuales diferencias de impuesto que pudieran surgir durante 2026.

“Las boletas ya se encuentran disponibles para impresión y pago en el sitio oficial www.rentastucuman.gob.ar“, añadió Delordi.

En esa linea, explicó que “en el caso de que se efectúe el pago anual del año 2026, los contribuyentes quedan liberados de las eventuales diferencias de impuesto a pagar que pudieran surgir durante el período fiscal 2026”.

Para quienes prefieran el pago mensual, se estableció una bonificación del 8,33% en cada cuota que se abone mediante cesión de haberes en cuenta sueldo o débito automático en cuentas corrientes o cajas de ahorro de cualquier banco. La adhesión puede gestionarse a través del portal de Rentas o de forma presencial en la entidad bancaria correspondiente.

Finalmente, el régimen incorpora una bonificación del 100% de la cuota décima segunda (12ª) para los contribuyentes que paguen las 11 primeras cuotas en tiempo y forma, respetando su vencimiento o el último día hábil del mes correspondiente. Este beneficio se otorgará siempre que no existan intereses pendientes.

“Cualquier consulta que puedan tener respecto a este último beneficio, que también se encuentra vigente para quienes abonaron las once cuotas del año 2025 en término, en tiempo y forma, tienen bonificada la cuota doce del dos mil del 2025. Cualquier consulta o inconveniente que los contribuyentes pudieran tener, se pueden comunicar con nuestro call center, 4503700 que tiene líneas rotativas y los van a derivar al sector que corresponda”, cerró Dellordi.