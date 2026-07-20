Asesinaron de una puñalada a un joven de 31 años en el suroeste de la Capital El trágico hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en calle José Gorriti al 2.500. La víctima, identificada como Emanuel Pérez, falleció tras ingresar al Hospital Padilla. La Justicia investiga si se trató de un intento de robo.

Un joven de 31 años fue asesinado de una puñalada durante la madrugada de este lunes en la zona suroeste de San Miguel de Tucumán. El fatal ataque tuvo lugar en la calle José Gorriti al 2.500 y, en estos momentos, la Policía despliega un intenso operativo para identificar y detener al autor del crimen.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se registró alrededor de las 2:40 de la mañana. Emanuel Pérez salió de su vivienda y fue interceptado en la vía pública por otro sujeto. Por causas que aún son materia de investigación, el agresor lo atacó con un arma blanca, asestándole una puñalada debajo de la axila, para luego darse a la fuga inmediatamente.

Tras el brutal ataque, los vecinos de la zona alertaron a la Policía y a los familiares de la víctima. Pérez fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Ángel C. Padilla. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de la herida sufrida.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo del fiscal José Sanjuán, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. En la escena del crimen trabajaron las investigadoras fiscales Carolina Brito y Sylvina Ojeda, quienes supervisaron de cerca las tareas periciales llevadas a cabo por los especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal.

Los investigadores se encuentran abocados a reconstruir la secuencia exacta del hecho para establecer el móvil del homicidio. Si bien una de las principales hipótesis apunta a que el ataque se produjo en el marco de un intento de robo, las autoridades no descartan otras líneas investigativas.

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, durante la mañana de este lunes se llevará a cabo la autopsia al cuerpo de la víctima. En paralelo, avanza la toma de testimonios a vecinos y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, diligencias consideradas clave para lograr localizar al presunto asesino.