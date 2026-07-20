Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo analizaron la agenda de gestión Durante el encuentro trataron el avance de obras estratégicas, la planificación de la actividad parlamentaria, la asistencia a la Federación de Bomberos, el proyecto de ley de alerta climatológica temprana y otros temas vinculados con la gestión provincial.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en Casa de Gobierno al vicegobernador, Miguel Acevedo, con quien repasó la agenda gubernamental y legislativa. Durante el encuentro analizaron el avance de obras estratégicas, la planificación de la actividad parlamentaria, la asistencia a la Federación de Bomberos, el proyecto de ley de alerta climatológica temprana y otros temas vinculados con la gestión provincial.

Al término de la reunión, Acevedo explicó que el encuentro respondió al seguimiento habitual de la gestión institucional. “Hoy con el gobernador Osvaldo Jaldo nos reunimos como es habitual, en unos días que quedé a cargo, para ponernos al tanto de todos los temas que hacen a la gobernabilidad. Comentarle, por ejemplo, que el día del festejo se desarrolló con absoluta normalidad en la capital. Los festejos en la Plaza Independencia se hicieron con sumo respeto. No hubo incidentes para destacar en la provincia”.

El vicegobernador también informó que transmitió al mandatario los resultados de las reuniones que mantuvo con distintos sectores y se refirió al encuentro con representantes de la Federación de Bomberos.

“Las reuniones que yo mantuve con sectores de la sociedad, por ejemplo, con la Federación de Bomberos que los recibí, y donde me había comprometido a interceder con el gobernador para hacer las gestiones acerca de los subsidios, tanto nacionales como provinciales. Y en eso él también asumió el compromiso y me dio instrucciones como para que podamos ir avanzando en lo que yo ya había conversado”.

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En relación con la actividad legislativa, Acevedo señaló que analizaron la próxima sesión y los temas previstos para su tratamiento. “Tenemos previsto que la próxima sesión la podamos hacer el día jueves 30. Si tenemos los dictámenes pertinentes, que nos vamos a reunir seguramente el día lunes, si tenemos parlamentaria y si hay los dictámenes de comisión hechos y estamos en condiciones, nos vamos a hacer el próximo 30”.

Asimismo, indicó que dialogaron sobre la agenda política. “También hemos hablado de temas políticos, así que seguramente próximamente va a haber novedades acerca del decreto que todos están esperando de convocatoria”.

Respecto de los planteos realizados por el sector cañero, sostuvo: “Estos temas los podemos abordar, los vamos a escuchar. Nosotros tenemos una Legislatura abierta que siempre ha escuchado a todos los sectores. La comisión de Producción puede estar atendiéndolo, pero son temas en donde tenemos que ser nexo y coordinar con el accionar y las disposiciones que ya dio el Poder Ejecutivo al respecto”.

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Durante la reunión también analizaron el estado de las obras de infraestructura que ejecuta la Provincia, entre ellas las intervenciones en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y la Estación Terminal de Ómnibus de Tucumán.

En ese sentido, Acevedo informó: “Está previsto, más o menos, que sea el día miércoles a la mañana, depende de algunos temas de agenda que tenga que resolver el gobernador. Si es posible, vamos a ir el miércoles, porque en este país donde hay muchas cosas que se están cerrando y no vemos un desarrollo totalmente propicio, en Tucumán, por las gestiones que hizo el gobernador, algunas con financiamiento del Gobierno nacional, no hemos detenido el pensar en el Tucumán del futuro. Por eso es que, tanto por vía aérea como por vía terrestre, estamos acondicionando para que los tucumanos tengan un aeropuerto en mejores condiciones, más moderno, más accesible y con mayor disponibilidad, y también una terminal de ómnibus para que el crecimiento y el desarrollo de Tucumán se pueda dar en los próximos años. La comunicación, tanto por vía aérea como por vía terrestre, es fundamental para el desarrollo”.

Finalmente, el vicegobernador se refirió al trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia hídrica y al proyecto de ley de alerta climatológica temprana.

“Es uno de los temas que, probablemente, se traten en la próxima sesión, una ley de alerta temprana. En cuanto a las comisiones, estamos trabajando para fusionar la comisión del Poder Ejecutivo con la comisión del Poder Legislativo. No se olviden que lo que hacía la comisión hídrica del Poder Legislativo es en base a proyectos, actualizar los proyectos preexistentes y darle continuidad a las otras cuencas. Pero el Poder Ejecutivo tiene las herramientas para realizar el tema de obras. Como hay una comisión hídrica también creada por el Poder Ejecutivo, con el gobernador hemos consensuado para que unifiquemos esta comisión, así que estamos trabajando también en eso y pronto tendrán novedades”, cerró.

Fuente Comunicación Tucumán