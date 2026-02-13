Así funcionarán los servicios municipales el lunes 16 y martes 17 de febrero Algunos servicios del Municipio capitalino quedarán reducidos durante esas jornadas.

El lunes 16 y martes 17 de febrero, feriados por Carnaval, los servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se brindarán de la siguiente manera:

Asistencia Pública (Chacabuco 239): durante el fin de semana largo no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.

Ómnibus: circularán con la frecuencia de días domingos.

Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.

Recolección de Residuos: el domingo 15 y el lunes 16 de febrero no habrá recolección de residuos. El martes 17 el servicio se cumplirá con normalidad.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): El lunes 16 de febrero no abrirá sus puertas y el martes 17 atenderá medio día, de 9 a 15.30 h.

Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina. A partir del miércoles 18 volverá a abrir de 8 a 18 h, para continuar con la entrega gratuita de la tarjeta del programa SUBEM para estudiantes que viven y estudian en la capital.

Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.