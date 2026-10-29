ATEP adhirió a la protesta de CTERA en Tucumán: exigieron justicia por la muerte de la maestra rural El gremio mayoritario de la provincia se suma a la jornada de duelo y huelga de este jueves tras el trágico hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy en Corrientes. Habrá una movilización a las 11 en Plaza Independencia para reclamar condiciones seguras de trabajo.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre, medida que tendrá repercusión en Tucumán tras la adhesión oficial de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP). La jornada de duelo y protesta fue declarada tras conocerse el trágico final de Nancy Estela Godoy, una maestra rural de 52 años que estaba desaparecida en Corrientes y cuyo cuerpo fue hallado este miércoles.

A través de un comunicado oficial, el gremio mayoritario de la docencia tucumana, conducido por Hugo Brito, confirmó que acompañará la huelga y convocó a los educadores a una movilización en la capital provincial. La concentración se llevará a cabo a partir de las 11 en Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, donde exigirán el rápido esclarecimiento del caso y mayores garantías de seguridad laboral.

La desaparición de Godoy, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N° 626 en el paraje El Malezal (departamento de Esquina), mantuvo en vilo a la comunidad educativa desde el pasado 7 de octubre. Tras más de tres semanas de intensa búsqueda, la confirmación de su muerte generó una profunda conmoción y derivó en la inmediata convocatoria sindical para exigir que la Justicia determine las responsabilidades del hecho.

“Exigimos una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y garantizar justicia. Reclamamos condiciones laborales dignas y seguras para todas y todos los trabajadores de la educación. Ninguna docente debe desarrollar su tarea en condiciones de desprotección”, advirtió ATEP en su pronunciamiento, poniendo especial énfasis en la vulnerabilidad de quienes cumplen funciones en establecimientos rurales alejados.

La convocatoria sindical cerró bajo las consignas “Justicia por Nancy Estela Godoy” y “Ni una docente menos”, reafirmando que la educación pública requiere de profesionales con derechos y entornos seguros para ejercer su labor.

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