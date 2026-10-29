El precio del pan en Tucumán tendrá un aumento del 5% El kilo alcanzará un techo sugerido de $4.200, mientras que las especialidades registrarán una suba del 7%.

El kilo de pan pasará a costar entre $4.000 y $4.200 en Tucumán, tras un aumento estimado del 5%. Así lo expresó Pablo Albertus, presidente del Centro de Industriales Panaderos de la provincia, quien explicó que la actualización responde al incremento de los costos de producción.

“Después de 94 días que no tuvimos precio sugerido de pan y que mantuvimos el precio del pan francés, tenemos que hacer un ajuste”, sostuvo durante una entrevista. Según detalló, durante ese período las panaderías actualizaron algunos valores de especialidades, pizzas, hamburguesas y productos de galletería para compensar parte de los aumentos sin trasladarlos directamente al pan.

Albertus explicó que el precio sugerido se calcula a partir de los costos relevados en cuatro tipos de establecimientos: panaderías chicas, medianas, grandes e industriales. De ese análisis surge un valor de referencia para el sector, aunque cada comercio puede establecer sus propios precios.

El costo de la energía, una de las principales preocupaciones

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El titular de los industriales panaderos sostuvo que las subas en las tarifas de gas y electricidad representan uno de los mayores problemas para la actividad. A esos gastos se suman los incrementos en las materias primas, los insumos y el combustible, que repercuten en los fletes, los plásticos y otros materiales utilizados en la producción.

“Tenemos problemas muy grandes energéticos, con el tema del precio de la energía. El gas y la luz inciden muchísimo en nuestros costos”, advirtió.

El dirigente señaló que el sector intentó absorber parte de esos incrementos mediante ajustes en otros productos, pero consideró necesario actualizar el valor del pan francés.

En principio, la intención es mantener los precios hasta enero del próximo año, cuando volverán a evaluar la situación. Para entonces, también deberán considerar las negociaciones paritarias con el gremio del sector.

Fuente La Gaceta