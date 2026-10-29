Nazur: “El presupuesto de obras públicas aumentó casi un 70%” El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público detalló el plan integral de prevención hídrica ante el fenómeno de El Niño, que cuenta con más de 40 frentes de obra en la provincia.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó el aumento de la inversión en obra pública previsto en el Presupuesto provincial 2027 e informó el avance de diversas obras en Tucumán. Según precisó esta mañana, en una rueda de prensa en Casa de Gobierno, la partida destinada a obras públicas creció casi un 70% respecto del presupuesto vigente.

“El presupuesto de obras públicas respecto del presupuesto vigente aumentó casi un 70%. Esto quiere decir que obra que se inicia en la provincia de Tucumán, obra que se termina para la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. La obra pública es una inversión, y así lo llevamos adelante”, sostuvo Nazur.

En ese sentido, el funcionario señaló que hay obras en todo el territorio provincial y en distintos rubros, entre ellos vivienda, red vial y provisión de agua: “Tenemos obra a lo largo y a lo ancho de Tucumán, que vienen a cambiarle la calidad de vida a todos los tucumanos. El Instituto de la Vivienda tiene más de 1.200 viviendas en ejecución, se está ejecutando el Procrear y ya se entregaron alrededor de 700 en la gestión de Osvaldo Jaldo”.

Asimismo, el titular de la cartera detalló que la provincia avanza en la pavimentación de más de 200 kilómetros, en pozos de agua en el interior y en el Gran San Miguel de Tucumán, en el acueducto de Vipos y en obras en el aeropuerto. También mencionó la doble terna El Bracho-Villa Quintero. “Es un servicio esencial para todos los tucumanos, para las viviendas y también para que a la provincia de Tucumán puedan venir inversiones, porque tenemos los servicios esenciales, como la electricidad y el agua”, expresó.

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Plan de obras ante El Niño

Por otra parte, Nazur informó que el Gobierno provincial desarrolla un plan integral de prevención hídrica, con frentes de obra y maquinaria distribuida en distintos puntos de Tucumán. “Tenemos más de 40 frentes de obra. Para darle mayor capacidad operativa a este plan, se alquilaron más de 15.000 horas de equipos pesados que están distribuidos en la provincia”, indicó.

Entre las intervenciones, el ministro citó la obra en Los Vallistos, sobre el río Salí, acordada con los intendentes de Banda del Río Salí (Gonzalo Monteros) y de Alderetes (Graciela Gutiérrez). “Trabajamos con más de ocho retroexcavadoras sobre oruga con la Dirección Provincial del Agua. También haremos un terraplén para evitar que las curvas del río, que son los meandros, vuelvan a castigar los barrios aledaños a las márgenes del río Salí”, explicó.

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En tanto, precisó que el encauce del río registra un avance de casi el 70%, mientras que el terraplén de defensa de las márgenes alcanza aproximadamente el 15%. “Intensificaremos las tareas para que en dos o tres semanas este terraplén quede concluido, para poder llevar tranquilidad a todos los vecinos de Los Vallistos”, aseguró.

El funcionario añadió que en el río Chirimayo se trabaja sobre un puente de la calle San Martín, perteneciente al municipio de Concepción, con defensa de márgenes mediante gaviones, por decisión del gobernador. Además de esa obra, mencionó ampliaciones de alcantarillas de grandes dimensiones sobre la ruta nacional 157 y sobre la ruta 38, en Rumi Punco, que permiten que el agua fluya y no quede retenida por los terraplenes de las rutas.

Escuelas y rutas

A su vez, Nazur indicó que la cartera trabaja en escuelas del Gran San Miguel de Tucumán y del interior, en articulación con municipios y comunas. “Tenemos una obra importantísima en San Pedro de Colalao, una escuela secundaria que se lleva adelante. Calculamos que en el primer trimestre del año que viene el gobernador podrá inaugurar este proyecto”, anunció.

El ministro se refirió al plan vial y a las obras por contrato: “Llevamos más de 200 kilómetros repavimentados, en su mayoría obras por administración. Tenemos obras por contrato, como la ruta provincial 307, la 323 en su primera etapa y la rotonda de Alberdi, una obra que estaba paralizada por el Gobierno nacional y que provincializamos, al igual que el Procrear”.

“Hay obras en la provincia de Tucumán, mayoritariamente con fondos provinciales”, concluyó.

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Fuente Comunicación Tucumán