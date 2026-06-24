Atraparon a un sujeto que está acusado de intento de homicidio Tras una investigación, la Policía atrapó en el barrio La Milagrosa, Banda del Río Salí a un hombre que, días atrás, junto a un cómplice atacó a tiros en la vía pública a dos personas que afortunadamente no resultaron heridas.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí, que trabajó de manera reservada hasta lograr dar con el paradero del prófugo. Cabe resaltar que el otro involucrado ya fue detenido hace unos días por efectivos de la comisaría jurisdiccional.

“El hecho tuvo lugar el pasado 30 de mayo donde las víctimas circulaban por el camino del Carmen y al llegar a la Ruta 306 fueron interceptadas por dos hombres quienes les realizaron disparos con un arma de fuego. Estas personas lograron resguardarse sin ser lesionados”, contó el oficial principal, segundo jefe de la Unidad Investigativa, Jonathan Monteros.

En aquella oportunidad, la Comisaría Banda del Río Salí realizó medidas de allanamientos donde procedió a la detención de unos de los autores del hecho.

“Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el personal a mi cargo que se encontraba abocado a la búsqueda del prófugo realizaron recorridos por los lugares donde estaría pernoctando. Con este trabajo obtuvimos resultados óptimos ya que se hizo efectiva la detención en el barrio La Milagrosa”, afirmó el segundo jefe.

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El procedimiento fue informado a la Unidad Fiscal Criminal Número II que avaló la aprehensión del segundo involucrado y sobre quien se esperan los resultados de las planillas de antecedentes. De esta manera, acusados están tras las rejas y a disposición de la Justicia.

Fuente Comunicación Tucumán