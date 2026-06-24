Tucumán mantiene estable la venta de GNC pese a las restricciones en otras provincias Estaciones de servicio locales indicaron que, hasta el momento, no recibieron avisos oficiales sobre cortes ni limitaciones en el suministro.

Las restricciones en el suministro de gas natural comprimido (GNC) comenzaron a afectar a estaciones de servicio e industrias de distintas provincias del país. Sin embargo, en Tucumán la situación continúa sin modificaciones por el momento.

Desde una estación de servicio local informaron que no recibieron ninguna comunicación oficial que indique cortes o restricciones en el abastecimiento de GNC, por lo que la venta se mantiene con normalidad.

Mientras otras jurisdicciones analizan medidas ante la menor disponibilidad de gas, en la provincia se monitorea la situación y se aguarda la evolución del escenario energético nacional.