Lionel Messi quedó inmortalizado en una esquina tucumana La intervención artística homenajea al capitán de la Selección Argentina dentro y fuera de la cancha.

Un imponente mural que inmortaliza la figura de Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia, sorprende a vecinos y turistas en el espacio ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Mariano Moreno.

La obra, impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a través de la Dirección de Comunicación No Tradicional, fue realizada por un grupo de artistas locales bajo la coordinación de Brian Véliz.

El mural fue presentado este jueves 24 de junio, en coincidencia con el cumpleaños número 39 del capitán de la Selección Argentina. Además, la fecha encuentra al astro rosarino en un momento destacado de su carrera, ya que esta semana, con sus dos goles frente a Austria, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos anotados en cinco ediciones.

La imagen retrata a Messi con las manos juntas, en señal de oración, como elevando un pedido al cielo para que La Scaloneta vuelva a alcanzar la gloria, tal como ocurrió hace cuatro años en Qatar, y pueda conquistar la ansiada cuarta estrella para la camiseta celeste y blanca. En ese mismo sector, en otra pared lateral, la Municipalidad próximamente habilitará un nuevo mural en homenaje a Diego Armando Maradona y Mercedes Sosa, íconos de la cultura popular argentina.

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Durante la presentación de la obra, que transformó lo que hasta hace poco era un terreno baldío en un espacio público y cultural, se cantó el feliz cumpleaños para el futbolista y muchos vecinos se acercaron para compartir un refrigerio y tomarse fotografías con el mural de fondo.

Estuvieron presentes el secretario General del Municipio, Rodrigo Gomez Tortosa; la subsecretaria de Cultura, Ana Lia Carbonell; el director de Comunicación No Tradicional, Gabriel Lemme; el director de Turismo, Pablo Gerstenfeld; y la directora General de Intendencia, Mirta Olivera.

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