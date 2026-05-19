Aumenta la tarifa de la energía eléctrica en Tucumán desde el 20 de mayo El ERSEPT aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en Tucumán, en línea con la actualización nacional de los precios de energía, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. El impacto promedio en las facturas será del 9%.

La empresa distribuidora EDET informó que, a partir del 20 de mayo, comenzarán a regir en Tucumán las nuevas tarifas de energía eléctrica, luego de la actualización nacional de los costos de abastecimiento dispuesta por el Gobierno Nacional.

La medida fue oficializada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), mediante la resolución N° 322/26, que establece un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en la provincia.

Según se indicó, las modificaciones responden al traslado a tarifa de los nuevos valores de energía, potencia y transporte fijados por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la resolución SEN N°109. Estos costos son aplicados bajo el mecanismo denominado “Pass Through”, que implica el traslado directo de los valores nacionales a la factura final de los usuarios.

Desde EDET aclararon que las distribuidoras solo actúan como intermediarias en la aplicación de estos costos, ya que los montos correspondientes al abastecimiento energético no forman parte de los ingresos de la empresa.

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El impacto promedio de la actualización será del 9% sobre el conjunto de las tarifas, aunque variará según cada categoría de usuario.

En el caso de los clientes residenciales, la factura final tendrá una variación promedio del 8,2%. Para la categoría T1G, que incluye comercios y pequeñas industrias, el incremento promedio será del 11%.

Por su parte, las tarifas T2 y T4, correspondientes a industrias y grandes consumidores, registrarán aumentos que oscilarán entre el 10% y el 13%. En tanto, la tarifa T3, destinada al alumbrado público, tendrá una variación del 9,9%.

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La empresa invitó a los usuarios a consultar el nuevo cuadro tarifario vigente a través del sitio oficial de EDET.