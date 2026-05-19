Impulsan en Tucumán un bachillerato bilingüe con certificación nacional El nuevo proyecto educativo será debatido a nivel federal y apunta a fortalecer la enseñanza de idiomas en la provincia.

El Ministerio de Educación de Tucumán informó a la comunidad educativa que el Consejo Federal de Educación tratará este miércoles, 20 de mayo, el Proyecto de Resolución para la creación del Bachillerato con Orientación Bilingüe.

Según comunicó oficialmente la cartera educativa, el tema fue incorporado en el orden del día del Consejo Federal de Educación, en el marco de las gestiones que el Ministerio viene llevando adelante ante las autoridades nacionales.

Sancionada la resolución, la Provincia quedará habilitada para emitir certificaciones con validez nacional correspondientes a la oferta educativa bilingüe.

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Fuente: Comunicación Tucumán