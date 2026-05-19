Jaldo participó del inicio de la zafra 2026 del Ingenio Leales El Primer Mandatario destacó el impacto económico y laboral de la actividad sucroalcoholera, valoró las inversiones del Grupo Budeguer y remarcó el potencial de crecimiento del sector a partir de la producción de bioetanol y la apertura de nuevos mercados.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este martes del acto de inicio de la zafra 2026 y de la tradicional bendición de frutos en el Ingenio Leales, perteneciente a la Compañía Inversora Industrial S.A.

El Mandatario fue recibido por el presidente del Grupo Budeguer y de la Compañía Inversora Industrial S.A., Juan José Budeguer, propietario del establecimiento fabril, y por Sebastián Budeguer, integrante del grupo empresario.

“Cada vez que arranca una caldera y un trapiche, se generan puestos de trabajo y se mueve la economía de los pueblos, las ciudades y toda la provincia”, expresó Jaldo.

Asimismo, el Gobernador valoró las inversiones realizadas por el Grupo Budeguer en el Ingenio Leales y destacó el crecimiento de la producción y la diversificación industrial.

“Hoy no solo se produce azúcar, también energía, bioetanol y productos destinados a la exportación. Eso permite fortalecer nuestra principal actividad y darle mayor competitividad”, sostuvo.

En ese marco, Jaldo subrayó la importancia del diálogo entre industriales y cañeros, y destacó el esfuerzo del sector privado en un contexto económico complejo.

“Hoy el crédito prácticamente no existe y las tasas son inalcanzables. Por eso hay que reconocer el esfuerzo de los empresarios, los trabajadores, contratistas y proveedores”, afirmó el Gobernador.

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El mandatario también se refirió a los proyectos nacionales vinculados al aumento del corte de bioetanol y a la posibilidad de incorporar motores flex en Argentina.

“Tenemos que prepararnos porque la actividad sucroalcoholera puede dar un salto positivo con más inversión, más producción y nuevas oportunidades para Tucumán”, señaló.

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Estuvieron presentes el secretario de Producción, Eduardo Castro; el legislador, Roque Argañaraz; el Legislador, Walter Herrera y la delegada Comunal, Celeste Argañaraz.

También estuvieron presentes productores cañeros, proveedores, contratistas, colaboradores del ingenio, representantes de entidades bancarias y financieras, clientes

Acompañaron el acto la Escuela N.º 226 República del Líbano; el Instituto La Asunción; la Escuela Media Ingenio Leales; la Escuela N.º 381 Dr. Fernando de Prat Gay, la Escuela Especial Santa Lucía; la Escuela N.º 114 Fuerza Aérea Argentin; la C.E.J.A. Lucía de Prat Gay y la Escuela N.º 27 Provincia de Santa Cruz.

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En la oportunidad, el padre Diego Cocha, administrador de la Parroquia de Guadalupe, ofició la Misa de Acción de Gracias y Bendición de los Frutos.

El secretario de Producción, Eduardo Castro, destacó la invitación al inicio de zafra del Ingenio Leales y acompañó a la familia Budeguer en el acto. “Esperamos que el clima acompañe para desarrollar una buena zafra, luego de las demoras ocasionadas por las inclemencias climáticas”, señaló.

Por su parte, Juan José Budeguer se mostró optimista respecto a la campaña 2026 y explicó que el ingenio decidió adelantar el inicio de la molienda para evitar extender la zafra hasta noviembre.

“Pensamos que vamos a tener una zafra exitosa. Preferimos empezar antes y evitar las lluvias de fin de año, que vuelven antieconómica la molienda”, indicó.

El empresario también destacó el avance del sector energético y respaldó el proyecto para incrementar el corte de biocombustibles. Y añadió que: “Es positivo aumentar el corte al 15% y avanzar hacia los autos flex, porque eso ayuda a equilibrar el mercado azucarero y fortalece a toda la actividad”, afirmó.