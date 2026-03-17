Aumentó el precio de la nafta en Tucumán La suba se da apenas días después de que YPF anunciara la puesta en marcha de un sistema de "precios dinámicos".

Los combustibles volvieron a aumentar en Tucumán y desde hoy rigen nuevos precios en las estaciones de servicio de YPF, en línea con la política de ajustes graduales que la compañía comenzó a implementar.

De acuerdo con los valores actualizados, el litro de nafta Súper cuesta $1.923, mientras que la Infinia se ubica en $2.032. En el segmento diésel, el Diesel 500 pasó a $2.073 y el Infinia Diesel a $2.192.

La suba se da apenas días después de que YPF anunciara la puesta en marcha de un sistema de “precios dinámicos”, con el objetivo de amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo en los surtidores locales.

La medida se inscribe en un contexto de fuerte escalada del crudo a nivel global, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente. Frente a ese escenario, la petrolera estatal definió una estrategia de ajustes graduales para evitar traslados bruscos al consumidor.

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El presidente de la compañía, Horacio Marín, había explicado la semana pasada que el esquema contempla la aplicación de “micropricing”, una metodología que busca suavizar las variaciones del mercado internacional y aportar previsibilidad a nivel local.

“YPF no va a generar cimbronazos en los precios. Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, había asegurado en sus redes sociales.

Desde el punto de vista técnico, la estrategia se apoya en la utilización de un promedio móvil, conocido como moving average, que permite atenuar tanto los picos de aumento como las bajas abruptas, generando una curva de precios más estable en el tiempo.

Fuente La Gaceta