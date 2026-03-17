Restituyen el DNI y el Acta de Nacimiento a los afectados por las inundaciones El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, comentó que esta mañana se instaló una carpa además del tráiler del organismo en la plaza principal de La Madrid.

El Ministerio de Gobierno y Justicia puso en marcha un operativo del Registro Civil en La Madrid para restituir -de forma gratuita- el Documento Nacional de Identidad (DNI) y actas de nacimiento a vecinos que perdieron su documentación tras las inundaciones. La atención comenzó esta mañana en la plaza principal y así lo había adelantado el gobernador Osvaldo Jaldo el lunes en conferencia de prensa, hecho que se concretó hoy.

En ese sentido el ministro del área, Regino Amado, explicó que la medida respondió a una demanda urgente de la comunidad afectada. En ese sentido, señaló: “Es un pedido muy especial del Gobernador, teniendo en cuenta y analizando todas las necesidades de la gente de La Madrid que ha sufrido estas últimas consecuencias de la cantidad de precipitaciones caídas en toda la provincia, pero en especial sufridas por habitantes de La Madrid y por el Delegado Comunal también, que ha pedido Héctor Soria”.

En relación con la organización del operativo, detalló: “Ahí está presente el Registro Civil a partir de horas tempranas de esta mañana y dando números para que pueda ser ordenada la atención del trámite de renovación del Documento Nacional de Identidad y de acta de nacimiento, sobre todo, que le sirven a las personas mayores para cobrar su sueldo, para ir al banco, para hacer el trámite, para trasladarse y acta de nacimiento que le piden las escuelas para los niños que ya empezaron a ir a la escuela”.

Asimismo, destacó la gratuidad del servicio y su alcance territorial: “El Gobernador tuvo mayor atención en ese ítem, por eso el Registro Civil está ahí y es de manera gratuita para todos los que hagan los trámites ahí en La Madrid y después, trabajando articuladamente con el Ministerio del Interior, van a ir a las comunas que se consideren necesarias en el momento que terminemos con todos los que tengan esta necesidad en la comuna de La Madrid”.

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Atención organizada

El funcionario describió la logística implementada para garantizar una atención eficiente. Al respecto, indicó: “Están ubicados en una carpa protegida del sol o de la lluvia, con sillas cómodamente para que puedan esperar el turno, pero hay 12 personas que están haciendo los DNI, estimamos que podemos hacer 300 por día”.

En cuanto a la magnitud de la demanda, agregó: “Hay muchos habitantes que han perdido esta documentación, lamentablemente, pero vamos a solucionarles en el transcurso de esta semana o el tiempo que haga falta, hasta tratar de solucionar a todos los que tengan este inconveniente”.

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Reconocimiento a la solidaridad

Amado también valoró la respuesta de la comunidad frente a la emergencia. En ese marco, expresó: “Espectacular, la verdad que tantas personas anónimas, muchas organizaciones sociales, algunos clubes deportivos, personas que han cocinado en su barrio y han llevado la comida en las horas más difíciles, que se han sumado a la infraestructura de gobierno”.

En esa línea, subrayó el rol conjunto del Estado y la sociedad: “Sin esta solidaridad, sumado al Estado presente, del gobierno tucumano, de los municipios, de las comunas y en especial del delegado comunal en este caso de La Madrid, la verdad que hubiese sido imposible atender a tantas personas y con tantas necesidades, que agradecimiento, es lo que siento, es lo que siente el Gobernador y ya lo dijimos muchas veces y lo volvemos a reiterar”.

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Fuente Comunicación Tucumán