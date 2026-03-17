El Municipio trabaja en el reencauce de canales de desagüe en la capital para prevenir futuros anegamientos En la zona sur, se realizan obras para restituir el cauce de un canal que cruza los barrios Miguel Lillo y Ampliación Miguel Lillo y mejorar el escurrimiento del agua de lluvia. El Municipio mantiene su presencia con obras, servicios y escucha activa en los barrios afectados por el último temporal.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán refuerza los trabajos en toda la ciudad con el fin de facilitar y normalizar el drenaje del agua de lluvia a través de los canales y desagües que conforman la red hídrica de la capital y prevenir futuros anegamientos en días de tormenta.

Uno de los conductos donde se realizan obras es el canal que cruza los barrios Miguel Lillo y Ampliación Miguel Lillo, en la zona sur, donde se intensificó la limpieza y tareas destinadas a reencauzar el flujo del agua. La obra incluirá la colocación de gaviones de protección, para contrarrestar la erosión provocada por la corriente.

La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, supervisó el operativo este martes, a la altura de Alberdi al 3900. Estuvo acompañada por el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández; y el director de Obras Viales, Alejandro Vera Antonelli.

“Seguimos en territorio. Además de las seis cuadrillas que tenemos funcionando hace ya una semana, también en otros sectores de la ciudad estamos trabajamos en la prevención y en la limpieza de canales. Hoy estamos intensificando el trabajo de limpieza y encauce del agua con gaviones en el canal que une el barrio Miguel Lillo con Ampliación Miguel Lillo”, señaló Giuliano.

MIRA TAMBIÉN Restituyen el DNI y el Acta de Nacimiento a los afectados por las inundaciones

En la zona, el Municipio también está nivelando las calles para mejorar la transitabilidad y prevenir el ingreso del agua a los hogares.

La funcionaria remarcó que las intervenciones dispuestas por la intendente Rossana Chahla van de la mano con la escucha activa a los vecinos de cada barrio, para conocer sus necesidades y prioridades.

“Estuvimos conversando con los vecinos porque también es importante involucrarlo y que sepa cuáles son las tareas que hace la Municipalidad, que esto es un trabajo permanente que mantiene nuestra intendenta para trabajar en prevención y que los anegamientos en los barrios sean menores”, expresó.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo defendió las decisiones educativas en Tucumán

La secretaria de Gobierno informó que los equipos municipales también recorrieron este martes por la mañana estuvimos otros vecindarios periféricos, como La Gaceta y Eucaliptus, “escuchando a los vecinos y haciendo intervenciones que mejoren un poquitito la calidad de vida de cada uno”.

“Por instrucción de la intendenta siempre estamos al lado de los vecinos, acompañándoles, viendo cuáles son las necesidades. Este canal se estaba desbordando y estamos con los ingenieros, ya están limpiando las máquinas, encauzándolo, para luego poner gaviones para evitar que nuevamente ingrese el agua a los vecinos”, comentó Rubén Fernández, quien indicó que dentro de 25 a 30 días finalizarían las tareas.

“El agua pasa con tal velocidad que rompe al suelo y lo termina erosionando. Para eso estamos haciendo una limpieza, encauzando y vamos a empezar con un gavionado”, acotó Vera Antonielli. El director de Obras Viales agregó que además de la construcción de gaviones de protección en el canal, la tarea incluirá la reparación y colocación de barandas en puentes peatonales del sector, para prevenir accidentes y mejorar el tránsito peatonal.