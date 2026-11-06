Avanza la causa por la muerte de perros en El Cadillal En el marco de la causa en la que se investiga la muerte de varios perros en las inmediaciones del Barrio Villa del Parque, en El Cadillal, los efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Este N°4 concretaron este jueves un allanamiento con importantes secuestros para el avance de la causa abierta por maltrato animal.

Luego de intentas tareas investigativas tras conocerse sobre la matanza de los canes, los efectivos de esta División y de la Comisaría El Cadillal recopilaron información valiosa para el esclarecimiento del hecho.

Es por ello que solicitaron un allanamiento que este jueves fue autorizado por la jueza Criss Rosa Luz Correa en el domicilio del acusado en una vivienda ubicada en el Barrio Villa del Parque, en la villa veraniega. Como resultado, secuestraron un rifle, 250 balines, una radio HT, frascos y bolsas de fertilizantes y de insecticidas, y una bolsa con alimentos para perros.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos Complejos dispusieron el secuestro de los elementos en el marco de la causa abierta por infracción a la Ley N° 14.346 de Maltrato Animal.

La medida judicial fue supervisada por el jefe de Zona Norte, Comisario Principal Luis Godoy, el director General de Delitos Rurales y Ambientales, Comisario Mayor Silvio Luna, y el subdirector General, Comisario Mayor Adrián Hisa.

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Fuente Comunicación Tucumán