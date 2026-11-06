Secuestraron más de 17 kilos de marihuana en Colalao del Valle Durante un control vehicular, la Policía de Tucumán halló más de 17 kilos de marihuana en una camioneta. Los detenidos son oriundos de Catamarca y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

En el marco del Operativo Lapacho, efectivos de la Policía de Tucumán secuestraron 17,5 kilos de marihuana durante un control vehicular en el destacamento fronterizo de Colalao del Valle. Por disposición de la Justicia Federal, tres hombres oriundos de Catamarca quedaron detenidos e incomunicados.

El procedimiento se realizó este jueves, cuando el personal policial detuvo la marcha de una camioneta Ford EcoSport en la que viajaban los tres hombres.

Durante la inspección del vehículo, realizada con la presencia de testigos, los efectivos encontraron dos bolsos de viaje negros que contenían 16 paquetes rectangulares de color amarillo. En su interior transportaban la sustancia estupefaciente, cuyo peso superó los 17,5 kilos.

Además de la droga, los uniformados secuestraron la camioneta y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.

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Tras el hallazgo, los efectivos se comunicaron con el Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán. Desde ese organismo judicial dispusieron la intervención de personal de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste (Didrop), el secuestro de los elementos y la detención e incomunicación de los tres ocupantes.

La causa quedó enmarcada en una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes. La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal.

Fuente Comunicación Tucumán