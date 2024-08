Avanza la recuperación del puente sobre el río Santa María y de la Ruta 307 El gobernador, Osvaldo Jaldo, recorrió esta mañana las obras de reconstrucción del puente sobre el Río Santa María y la repavimentación de la Ruta 307, que une Amaicha del Valle y Colalao del Valle. Los trabajos los lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El Gobernador contextualizó: “es de conocimiento público, que las crecientes pasadas se llevaron el primer tramo, con lo cual el puente quedó intransitable y hubo que, en algunos casos, hacer pasos alternativos y, en otro caso, dar la vuelta, que son varios kilómetros de más que tenía que hacer la gente”.

Y afirmó: “Hoy, el Gobierno de la Provincia, pese a las dificultades financieras y económicas, estamos empezando una segunda etapa de gobierno que tiene que ver con empezar a reactivar la obra pública y, en ese sentido, le hemos dado prioridad a los Valles Calchaquíes”.

En ese sentido, Jaldo mencionó la reparación a nuevo del tramo del puente Santa María para que quede transitable y reparado totalmente. “También se le hizo una revisación técnica a todos los pilotes, para ver si es que no teníamos problemas en otros lugares. Es decir que también se están haciendo defensas con piedras embolsadas en tela, de tal manera que el río, aún creciendo, no cause los daños que han causado las crecientes pasadas”, informó.

Acompañaron al Gobernador, el diputado, Agustín Fernández; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti; el ministro del interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya; el administrador de Dirección Provincial de Vialidad, Marcelo Nazur; el secretario de Obras Públicas, Juan Luis Pérez; el Intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el delegado comunal de Amaicha del Valle, Paul Caillou y el delegado de Colalao del Valle, Gerardo Morales.

Por otro lado, el Primer Mandatario provincial se refirió a la reparación de la Ruta 307. “Con el presupuesto de la provincia el tramo desde Ampimpa hasta el Río Santa María, ya estamos repavimentando. Son cerca de 16 kilómetros. Ya está la empresa Ingeco trabajando sobre tres kilómetros y, según me dicen, en enero y febrero puede ya estar terminada la ruta y habilitado ese tramo”.

Sobre la otra parte del camino, Jaldo aseguró que “hay otra empresa que la Nación se está haciendo cargo de ese tramo, donde solucionando algunos problemas administrativos, la otra empresa arrancaría dentro de pocos días, con lo cual tendríamos dos frentes de obra en la 307, y hasta fin de año o los primeros meses del año que viene, le vamos a dar una solución definitiva”.

Y concluyó: “Estamos reactivando con mucho esfuerzo provincial, pero también con el acompañamiento del Gobierno nacional, después de nueve meses, la obra pública en Tucumán”.

El administrador de Dirección Provincial de Vialidad, Marcelo Nazur, destacó los avances de las obras en la región y expresó su agradecimiento por el apoyo del Gobernador en la supervisión de estos proyectos cruciales.

La obra contempla la reconstrucción y el refuerzo del estribo oeste del puente, así como la rehabilitación de las defensas de las márgenes aguas arriba y aguas abajo. “Con estos trabajos, el puente, uno de los más antiguos de nuestra Red Provincial con 78 años de antigüedad, ganará en seguridad y durabilidad, resistiendo mejor las influencias climáticas y las inundaciones”, agregó el administrador de Dirección Provincial de Vialidad.

Además, Nazur anunció avances en otro proyecto clave: la repavimentación de la Ruta 307. “Esta ruta es fundamental tanto para la producción como para el turismo. Estamos trabajando en la repavimentación de 13 kilómetros, desde la Rotonda de Amaicha hasta la Ruta Nacional 40, con una inversión del Poder Ejecutivo Provincial de 4 mil millones de pesos. Esperamos que esta obra esté concluida para mediados de diciembre”, aseguró.

El delegado comunal de Amaicha del Valle, Paul Caillou, ofreció detalles sobre los importantes trabajos en infraestructura que se están llevando a cabo en la región. Durante una visita al puente sobre el río Santa María, Caillou subrayó el impacto positivo de estas obras en la comunidad.

Estamos en el puente del río Santa María, que sufrió daños significativos por las inundaciones del año pasado. Me alegra ver que ya se está reconstruyendo y reforzando este tramo, lo cual es crucial para enfrentar futuras eventualidades. Estoy muy contento y satisfecho con el avance de esta obra bajo la gestión del gobernador Osvaldo Carlos”, comentó el delegado.

Aunque el puente está habilitado para el tránsito de camiones, el delegado aclaró que en algunos momentos podría ser necesario desviar el tráfico mientras se completan las obras. “El puente está habilitado y los camiones ya están transitando. En el caso de que se requiera, se habilitará una desviación por el costado o se desvió el tránsito hacia Santa María hasta que la obra esté terminada. Por ahora, se están realizando trabajos de base y refuerzo”, explicó Caillou.

Además de la reconstrucción del puente, Caillou destacó otro proyecto vital para la provincia: la repavimentación de la Ruta 307. “Esta obra, que había sido retrasada por el cambio de gobierno nacional, se reactivó gracias a las gestiones del gobernador y el ministro con el presidente de la Nación. Ya llevamos casi tres kilómetros de repavimentación, y el proyecto llegará hasta el puente sobre el río Santa María. Estos 20 kilómetros son fundamentales para el desarrollo de nuestra zona y para el transporte de los locales y los turistas que nos visitan”, concluyó el funcionario.

El delegado de Colalao del Valle, Gerardo Morales, expresó su gratitud por las recientes obras de reconstrucción del puente sobre el río Santa María, destacando su importancia para la comunidad local y el turismo.

Para nosotros, el puente sobre el río Santa María es de vital importancia. Queremos agradecer al gobernador Osvaldo Jaldo y al Ministro del Interior, Darío Montero, por hacer posible esta obra tan crucial para la circulación. No solo beneficia a la gente local, sino que también es fundamental para el turismo, que es lo que nos da vida tanto en invierno como en verano”, comentó Morales.