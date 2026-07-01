Avanzan las gestiones para garantizar el suministro de gas en Tucumán El Gobierno provincial mantuvo un encuentro con referentes de los sectores productivos para evaluar la situación energética y coordinar gestiones que permitan sostener la producción y las fuentes de trabajo.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mantuvo una reunión en su despacho con representantes de la Unión Industrial de Tucumán, del sector citrícola, azucarero, panadero y demás actividades que dependen del suministro de gas para sostener su producción.

Durante el encuentro se evaluó el escenario generado por las restricciones en el abastecimiento de gas natural y su impacto sobre la actividad industrial. En ese marco, el Gobierno de Tucumán ratificó que continuará realizando gestiones ante las autoridades nacionales y las empresas proveedoras para garantizar el abastecimiento y minimizar las consecuencias sobre la producción y el empleo.

La reunión se produjo luego de que la Provincia solicitara formalmente a la Secretaría de Energía de la Nación un reparto “equitativo y federal” del gas natural, advirtiendo que las restricciones afectan especialmente al Norte Argentino en plena etapa de zafra azucarera y citrícola.

Abad explicó que el encuentro permitió conocer de primera mano la situación de las empresas y señaló que el Gobierno provincial continuará acompañando al sector.

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“Queríamos tener un diagnóstico de la situación en boca de las empresas, que son las directamente afectadas por la falta de gas. Vamos a seguir haciendo todas las gestiones posibles con el Gobierno nacional y con las empresas proveedoras para encontrar una alternativa que evite el corte del suministro”, afirmó.

Asimismo, el ministro remarcó que la principal preocupación es preservar la actividad económica y las fuentes laborales. “Si esta situación se mantiene, podría paralizarse la zafra azucarera y citrícola, comprometiendo miles de puestos de trabajo. Vamos a agotar todas las instancias para que eso no ocurra”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, valoró la convocatoria del Gobierno provincial y destacó el acompañamiento de las autoridades.

“El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad vienen gestionando alternativas para conseguir mayor disponibilidad de gas. Este es un problema que excede a la provincia y requiere una solución del Gobierno nacional”, expresó.

A su vez, el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, Pablo Albertus, advirtió que la incertidumbre también alcanza al sector panadero y resaltó el trabajo conjunto con la Provincia. “El gobernador Jaldo y el ministro están trabajando permanentemente para destrabar esta situación. Esperamos que las gestiones den resultado porque el abastecimiento de gas es fundamental para sostener la producción”, indicó.

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Tambien estuvierobn presentes el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Roberto Sánchez; representantes de la Citricola San Miguel, de la empresa Trapani y del Ingenio La Corona y el gerente el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Jorge Etchandy.

Fuente Comunicación Tucumán

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