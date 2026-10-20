Los trabajos de encauce sobre el río Salí avanzan en la zona de Los Gómez, departamento Leales, con la reapertura de su antiguo cauce para mejorar la circulación y el escurrimiento del agua. La intervención forma parte del Plan Integral de Prevención Hídrica 2026-2027, que contempla obras en distintos puntos de Tucumán.

Las tareas se realizan por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, bajo la conducción del ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, y a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA), a cargo de Marcelo Cancellieri.

Trabajos para recuperar el cauce del río Salí

La intervención busca recuperar el trazado original del río, ordenar el recorrido del agua y mejorar las condiciones de escurrimiento. Además, apunta a mantener y acondicionar la infraestructura hídrica del sector.

Al respecto, Nazur destacó que las obras forman parte de una planificación provincial destinada a fortalecer la infraestructura hídrica y acompañar a las comunidades tucumanas.

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Un plan hídrico con obras en distintos puntos de Tucumán

Los trabajos en Los Gómez se suman a las intervenciones que se desarrollan en otros cauces de la provincia, entre ellos los ríos Lules y Marapa, además de distintos sectores del río Salí.

El plan contempla tareas de encauce, limpieza y acondicionamiento para mejorar el funcionamiento de los cursos de agua y fortalecer la infraestructura hídrica en diferentes localidades de Tucumán.