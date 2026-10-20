Tucumán Mascotas acompaña una iniciativa digital para la protección animal La coordinadora del programa provincial mantuvo un encuentro con los desarrolladores de la plataforma que permite reportar animales perdidos y difundir casos de adopción. Además, se trabajará en conjunto para orientar las consultas vinculadas al maltrato animal.

La coordinadora del programa Tucumán Mascotas, Florencia Rocha, recibió este martes a Fabrizzio Argañaraz y Tiziano Maceda, los jóvenes tucumanos creadores de www.patitastucuman.com.ar, una plataforma digital de iniciativa solidaria destinada a facilitar la búsqueda de animales perdidos, difundir reportes y visibilizar situaciones relacionadas con el bienestar animal.

Durante el encuentro, Rocha destacó la importancia de la propuesta y manifestó la voluntad de acompañar el desarrollo de la página. “Nos parece que tiene una finalidad solidaria extraordinaria, muy importante para los tucumanos, que a veces pierden sus animales y no saben cómo hacer para recuperarlos”, expresó.

Asimismo, señaló que desde Tucumán Mascotas se brindará colaboración para fortalecer la iniciativa y avanzar en la elaboración de un protocolo de actuación y orientación ante situaciones de maltrato animal, una problemática que comenzó a generar numerosas consultas a través de la plataforma.

“Desde la Provincia vamos a ayudar con este fin solidario y con estos jóvenes tucumanos que han realizado la creación de esta primera página tan importante”, sostuvo la coordinadora.

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Una iniciativa tucumana con compromiso solidario

Fabrizzio Argañaraz, estudiante de Abogacía, explicó que la idea surgió a partir de su interés por desarrollar una herramienta que pudiera aportar una solución concreta a una problemática cotidiana. Tras conocer a Tiziano Maceda, técnico superior en Programación egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ambos comenzaron a trabajar en el proyecto con el objetivo de ayudar a los animales y a las personas que buscan recuperarlos.

“Queríamos ver qué podíamos entregarle a Tucumán para ayudar, y más que nada ayudar a los que no tienen voz hoy en día, a los perritos y a los gatitos”, contó Fabrizzio.

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El joven destacó también la repercusión inicial de la propuesta, que ya cuenta con sus primeros reportes y recibe numerosos mensajes a través de las redes sociales.

Por su parte, Maceda detalló que la plataforma fue desarrollada con herramientas de programación y que el proyecto se sostiene de manera independiente. “Para el desarrollo de la página es todo gratuito. Lo único que pagamos es el dominio”, explicó.

Actualmente, Patitas Tucumán cuenta con aproximadamente 310 seguidores y registra numerosas visitas. Además de los reportes de animales perdidos, los desarrolladores reciben consultas y publicaciones vinculadas con adopciones y posibles situaciones de maltrato animal.

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En este sentido, Maceda valoró el acompañamiento institucional y señaló que el trabajo conjunto permitirá evaluar alternativas para dar respuesta a los casos que requieren orientación o asistencia.

Cómo acceder a Patitas Tucumán

Las personas interesadas en conocer la iniciativa, realizar reportes o consultar las publicaciones pueden ingresar a patitastucuman.com.ar. También pueden encontrar el proyecto en Facebook e Instagram como Patitas Tucumán.

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Fuente Comunicación Tucumán