Baja presión de agua en el centro de la Capital por trabajos en el Acueducto Vipos La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que el Acueducto Vipos fue sacado de servicio para realizar reparaciones por una fuga en la red de agua potable.

Como consecuencia, se registrará baja presión en el suministro durante la mañana de este miércoles, especialmente en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán.

Desde la empresa recordaron que, a fines de agosto, se concretó en Buenos Aires la apertura de sobres licitatorios para la construcción de un nuevo acueducto de Vipos, una obra clave para el abastecimiento de agua potable en el Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena.

El proyecto busca triplicar la capacidad actual del sistema hídrico, beneficiando a más de 400.000 usuarios. La obra contempla la refuncionalización de la toma en el río Vipos y la instalación de un nuevo ducto de 50 kilómetros, con un plazo de ejecución estimado en 36 meses.

Según la SAT, esta iniciativa responde a la limitada capacidad del actual acueducto y permitirá mejorar la presión, la distribución y la continuidad del servicio en las principales localidades del área metropolitana.