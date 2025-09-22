Incendio en la planta de la SAT en Los Vázquez: el fuego estuvo cerca de instalaciones críticas Un incendio en la zona de Los Vázquez puso en riesgo este lunes a la planta de tratamiento de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). El siniestro, originado en pastizales cercanos, avanzó hasta las inmediaciones de un domo de almacenamiento de gas metano y de un tanque de combustible, lo que generó gran preocupación por el peligro de explosión.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, que lograron contener las llamas antes de que afectaran directamente las instalaciones. Además, participaron peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron el relevamiento, toma de muestras y registros para la investigación.

Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, que deberá esclarecer las causas y establecer posibles responsabilidades.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la quema de pastizales es un delito penal, con consecuencias graves para el ambiente, la salud pública y la seguridad. La ciudadanía puede denunciar estos hechos de manera anónima llamando al 381 3195131.