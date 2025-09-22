En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, que lograron contener las llamas antes de que afectaran directamente las instalaciones. Además, participaron peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron el relevamiento, toma de muestras y registros para la investigación.
Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, que deberá esclarecer las causas y establecer posibles responsabilidades.
Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la quema de pastizales es un delito penal, con consecuencias graves para el ambiente, la salud pública y la seguridad. La ciudadanía puede denunciar estos hechos de manera anónima llamando al 381 3195131.