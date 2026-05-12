Bajan los casos de Chikungunya pero suben los de gripe H3N2 En la última semana epidemiológica se reportaron 59 contagios lo que suma un total de 482. Piden a la población vacunarse contra la influenza y extremar medidas para evitar contagios.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, encabezó la sala de situación sanitaria realizada en el Hospital de Lomas de Tafí, junto a la doctora Lía González y la subdirectora técnica, doctora Mariela Fisicaro, donde se analizó el comportamiento de los virus respiratorios y arbovirosis en la provincia. El encuentro permitió actualizar los indicadores epidemiológicos y reforzar las estrategias de vigilancia, prevención y atención en todo el sistema sanitario provincial.

Estas acciones se desarrollan con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo y en el marco de las políticas sanitarias definidas por el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz.

En este contexto, el titular de la cartera sanitaria explicó el escenario actual de circulación viral y la situación asistencial en la provincia, al señalar que en la sala de situación semanal se observa un aumento de casos de gripe, principalmente por influenza H3N2, una variante más contagiosa pero no más grave, que ya circula en el país y en Tucumán. Asimismo, destacó que el sistema cuenta con capacidad de respuesta y remarcó que en pediatría los casos graves son bajos y que la bronquiolitis se mantiene en una meseta inferior a la registrada en años anteriores.

Seguidamente, el ministro destacó la importancia de la prevención mediante la vacunación y las medidas de cuidado, especialmente en población vulnerable. En ese marco, indicó: “Es fundamental la vacunación en embarazadas entre las 32 y 36 semanas para prevenir bronquiolitis en los recién nacidos, además del uso de barbijo, el lavado de manos y la lactancia materna como protección natural hasta los seis meses”.

Por otra parte, Medina Ruiz analizó la evolución del chikungunya en la provincia y destacó el trabajo de control territorial. En ese sentido, expresó: “Observamos una curva descendente de casos, con 59 notificaciones en la última semana y un total de 482 casos confirmados, lo que refleja el impacto del trabajo casa por casa que realiza Salud Ambiental”.

En tanto, la licenciada Rita Ivanovich brindó un informe epidemiológico actualizado donde detalló la situación nacional y provincial de las principales enfermedades en vigilancia. En ese sentido, informó que Argentina registra actualmente 9.169 casos sospechosos de chikungunya, mientras que en la provincia de Salta se notificaron 1.632 casos confirmados al 5 de mayo. En cuanto a la situación local, precisó que Tucumán registró 59 nuevos contagios en la última semana, alcanzando un total de 482 casos confirmados, con una curva que comienza a evidenciar una tendencia descendente en las últimas dos semanas.

Asimismo, la profesional detalló el comportamiento de las infecciones respiratorias a nivel nacional y su impacto en la provincia, al señalar un incremento en la positividad de influenza, lo que se refleja en un aumento de las consultas respiratorias por encima de lo esperado para la semana epidemiológica, con predominio de circulación de rinovirus e influenza. En este contexto, y considerando que los indicadores de bronquiolitis se mantienen dentro de parámetros normales, recomendó a la población reforzar las medidas de prevención de Enfermedades Tipo Influenza (ETI), como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, cubrirse nariz y boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, la consulta médica oportuna ante síntomas y la vacunación antigripal en los grupos priorizados.