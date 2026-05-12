Ultiman detalles para la próxima apertura del nuevo Paseo del Norte La intendente Rossana Chahla recibió al presidente del Paseo del Norte, Juan Rocchio, para definir pormenores con vistas a la habilitación del renovado centro comercial ubicado en Mendoza y Maipú, donde funcionaba el ex Mercado.

Con el objetivo de avanzar en los detalles vinculados a la próxima apertura del Paseo del Norte, ubicado en Mendoza y Maipú, la intendente Rossana Chahla se reunió con Juan Rocchio, presidente de ese establecimiento comercial. La audiencia tuvo lugar este martes, en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle.

Los puntos centrales abordados durante el encuentro fueron el marco normativo y el acuerdo de un nuevo canon que se adecúe al convenio estipulado entre las partes, con el fin de garantizar las mejores condiciones en beneficio de la ciudad y acompañar el proceso de puesta en funcionamiento de este espacio comercial, creado en el sitio que ocupaba el ex Mercado del Norte.

“Se estima que en agosto de 2026 quede inaugurado todo el paseo, para devolverles a los vecinos de San Miguel de Tucumán un espacio de encuentro, disfrute y desarrollo para toda la comunidad”, sostuvo Chahla, tras la reunión.

La jefa municipal indicó que “los trámites que tiene que ver con los canones y demás lo está trabajando la Dirección de Ingresos Municipales”, para “abrir como estaba prometido en agosto 2026 todo el Paseo del Norte”.

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Chahla agradeció “la predisposición de ambos equipos que han trabajado incansablemente para que esto pueda seguir su camino y se pueda concretar la fecha prevista”.

Por último, adelantó que también se está evaluando un proyecto para crear un paseo semipeatonal en el sector “para que la gente pueda disfrutar más ese espacio que van a conocer dentro de muy poco”.

Juan Rocchio, por su parte, valoró “la buena voluntad de la intendenta y de todo su equipo”, que permitió llegar a un acuerdo en cuanto al marco legal.

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“Estamos muy próximos de la inauguración. En esta reunión invitamos también a la intendente a realizar una visita para que vea las instalaciones que ya estamos en los últimos detalles para poder inaugurar”, señaló.