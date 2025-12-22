El Municipio capitalino adhiere a los asuetos definidos por el Gobierno de la Provincia por las Fiestas En concordancia con lo dispuesto por el Ejecutivo provincial, la intendente Rossana Chahla dispuso asuetos para los días 24, 26 y 31 de diciembre y para el 2 de enero.

Mediante sendos decretos, la intendente Rossana Chahla dispuso la adhesión de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a los asuetos administrativos resueltos por el Gobierno provincial para los días miércoles 24 y 31 de diciembre y para los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, con motivos de los festejos de Navidad y Año Nuevo.

En los considerandos, se resalta que estas festividades “resultan propicias para estrechar los vínculos familiares, más aún en aquellos que deben recorrer largas distancias para conseguirlo, constituyendo motivo de festejo para las familias que habitan nuestro país”; por lo cual se estima pertinente la adhesión a los asuetos decretados por la Provincia.

En consecuencia, esas jornadas serán no laborables para los trabajadores del Municipio capitalino y no habrá atención en oficinas administrativas.

De todas maneras, se dispuso que los responsables de las áreas operativas deberán arbitrar las medidas necesarias para garantizar la prestación de servicios esenciales a los vecinos durante esos cuatro días. En este sentido, habrá guardias de las direcciones de Tránsito, Transporte, Obras Viales, Alumbrado Público, Bromatología, Defensa Civil, Salud, Asistencia Pública, Patrulla de Protección Ciudadana, Espacios Verdes, Limpieza Urbana, el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal y Cementerios.

Fuente: Comunicaciónsmt

