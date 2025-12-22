El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año.
Se encuentran exceptuadas de la medida a aquellas áreas del gobierno “encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables, responsabilizando a los señores Ministros, Fiscal de Estado y Secretario General de la Gobernación, en cada caso”.
La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 24 y el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.
Fundamentos de la medida
El decreto firmado por Jaldo está enmarcado “en la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”.
“Tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar y constituye motivo de celebración y de acercamiento familiar”, explica en los considerando el instrumento, rubricado también por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.
En esa línea, agrega que “resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de dichas festividades, así como los desplazamientos y distintas actividades vinculadas a las mismas”.
Por ello, el titular del PE declaró “asueto administrativo los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026”.
El instrumento advierte que “corresponde se exceptúe aquellas áreas de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, encargadas del pago de sueldos y otros trámites impostergables, responsabilizando a cada Ministerio en cada caso”.
A la vez, invita “a los Poderes Legislativo y Judicial, Municipios, Entes Descentralizados y Organismos Autárquicos a adherirse a lo dispuesto en el presente acto administrativo”.
Fuente Comunicación Tucumán
