Bomberos rescataron a un hombre atrapado en un auto tras un vuelco en la ruta 9 El siniestro ocurrió en la zona de Circunvalación y dejó una víctima fatal.

Personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán acudió este domingo, alrededor de las 5.50 horas, tras una alerta por un accidente en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1302.

Al llegar, encontró un automóvil volcado sobre el badén divisor de la ruta, con sentido de circulación de norte a sur y el frente orientado hacia el norte.

En el lugar, trabajaban equipos de la División Patrulla Motorizada Las Talitas, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y Las Talitas, y personal del Servicio de Emergencias 107.

Los efectivos constataron que uno de los ocupantes había salido despedido del habitáculo y el personal del 107 confirmó su fallecimiento. En tanto, el segundo hombre permanecía inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

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Para rescatarlo, el personal de Bomberos utilizó tijeras hidráulicas para cortar el parante central ubicado entre ambas puertas del lado del acompañante y facilitar su extracción.

Una vez liberado, recibió asistencia del Servicio de Emergencias 107 y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que efectivos de la Comisaría de Los Pocitos permanecieron en el lugar para continuar con las actuaciones correspondientes.

Fuente Comunicación Tucumán