La explosión en el edificio del microcentro derrumbó la pared que dividía dos departamentos Maximiliano Gallardo estuvo a cargo de la primera dotación de bomberos que arribó al edificio de Monteagudo al 100 y relató qué fue lo que vio y cómo fueron los trabajos de evacuación.

Una explosión provocó pánico ayer en el microcentro tucumano, dejó a un hombre gravemente herido y más de 60 personas debieron ser evacuadas. Los trabajos de los peritos y la remoción de escombros continuarán durante la mañana. “La fuerza de la expansión fue tal que la pared de ladrillos huecos que delimitaba el departamento 13 con el 12 se desplomó por completo”, comentó Maximiliano Gallardo, jefe de servicio de la guardia de Prevención de Siniestros de los Bomberos de la Policía.

Gallardo relató la escena que encontró al llegar al edificio de Monteagudo al 100, en la capital tucumana. “Personal policial y del 107 ya estaban asistiendo a un hombre, pero hasta ese momento se desconocía quién era y qué había pasado. Al comenzar a subir las escaleras hacia el tercer piso, ya se veían pedazos de mampostería. Lo que observábamos no coincidía con un incendio común. Al salir al pasillo del tercer piso fue evidente: la expansión de los gases fue tan fuerte que provocó el desprendimiento de partes de mampostería por todo el pasillo”.

Sobre los daños que provocó la explosión, el bombero detalló que “ingresamos al departamento 13, que es un monoambiente. En la cocina había desprendimientos que afectaron al departamento 14. Al fondo, donde está el dormitorio y el baño, el fuego estaba prendido detrás de la puerta. La fuerza de la expansión fue tal que la pared de ladrillos huecos que delimitaba el departamento 13 con el 12 se desplomó por completo, dejando ambos inmuebles conectados. Una vez que apagamos las llamas pudimos dimensionar la gravedad de lo sucedido”

Las tareas de evacuación y los riesgos en el lugar

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“Utilizamos el sistema de red húmeda del propio edificio, que tenía muy buena presión, por lo que la extinción del fuego no demandó mucho tiempo. Lo que más tiempo nos llevó fue la evacuación. En los pisos superiores había gente mayor y teníamos que evacuarlos con calma, cada bombero acompañado de un vecino para darle tranquilidad. La situación se complicó porque la explosión rompió un caño de agua; la escalera estaba inundada y eso aumentaba el riesgo de caídas”, continuó Gallardo con su relato.

También destacó que, hasta que no se concrete la revisión exhaustiva del edificio, su recomendación fue “no ingresar al tercer piso por la cantidad de escombros y para permitir que los peritos trabajen con luz natural. Ayer evaluamos la zona con el ingeniero de Catastro. Según su primera inspección, la estructura general del edificio no estaría comprometida”.

Fuente La Gaceta

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