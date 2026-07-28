El hombre que sufrió quemaduras luego de la explosión en un edificio está en estado crítico El paciente, de 43 años, continúa en terapia intensiva en el hospital Centro de Salud, mientras avanzan las pericias sobre el origen del siniestro.

La explosión registrada el lunes por la tarde en un edificio ubicado en Monteagudo al 100 continúa siendo materia de investigación. Mientras los peritos trabajan para establecer qué originó el estallido, el hombre que resultó gravemente herido permanece internado en estado crítico en el Hospital Centro de Salud.

Desde la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad informaron que, al arribar al lugar, los bomberos constataron que la explosión se había producido en un artefacto a gas, específicamente un anafe. Sin embargo, aclararon que las tareas periciales siguen en marcha para determinar qué desencadenó el hecho.

“Al llegar al lugar, Bomberos se encontraron con que había explotado un artefacto a gas, un anafe. En este momento continúan las tareas de pericia e investigación para determinar qué produjo la explosión que le provocó severas quemaduras a un hombre”, indicaron desde el organismo.

Como consecuencia del estallido, un hombre de 43 años sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Emergencias 107 al Hospital Centro de Salud.

MIRA TAMBIÉN La explosión en el edificio del microcentro derrumbó la pared que dividía dos departamentos

La subdirectora del establecimiento, Silvia Saravia, brindó un parte médico sobre la evolución del paciente. Explicó que ingresó poco después de las 18 del lunes con quemaduras en los miembros inferiores, ambos brazos, parte del torso y el rostro, que comprometen entre el 60% y el 65% de la superficie corporal.

“Ayer después de las 18 ingresó en ambulancia del 107 un paciente de sexo masculino de 43 años que presentaba quemaduras en miembros inferiores, en los brazos, en parte del torso y cara entre un 60 % y 65 %”, precisó la médica.

Saravia agregó que el paciente llegó “medio lúcido”, fue asistido por el equipo de emergencias, estabilizado e ingresado a quirófano para realizar una toilette quirúrgica. Durante ese procedimiento, los profesionales detectaron un compromiso de las vías aéreas, una complicación frecuente en este tipo de accidentes.

MIRA TAMBIÉN Eloísa Viaña apareció y se encuentra en buen estado de salud

“El paciente está con respirador, en estado crítico y grave”, señaló la subdirectora, quien remarcó que el pronóstico continúa siendo reservado.

Mientras tanto, los investigadores avanzan con las pericias para establecer si la explosión se produjo por una falla en el artefacto, una pérdida de gas u otra circunstancia. Por el momento, las autoridades no informaron conclusiones sobre el origen del incidente.

Fuente La Gaceta